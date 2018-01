Migos encaran la salida de ‘Culture II’ la próxima semana con otra acusación de homofobia

Migos publican ‘Culture II’, su nuevo disco, el próximo 26 de enero, de mano de un gran hit en Estados Unidos como es ‘MotorSport’ junto a Nicki Minaj y Cardi B; pero de nuevo la sombra de la homofobia parece perseguirles para manchar su imagen, como sucediera el año pasado cuando declaraban que les parecía “un asco” el apoyo que el rapero iLoveMakkonen había recibido del mundo del hip-hop tras salir del armario, tras lo cual pedían disculpas y aseguraban que no tenían “ningún problema con los gays”.

En este nuevo caso, la atención se centra en un rap que uno de los integrantes del grupo, Offset (quien acaba de colaborar con Tinashe) ha realizado en ‘Boss Life’ de YFN Lucci. La frase reza “I don’t vibe with queer people” (“no me gusta la gente queer” o “no me gusta la gente extraña”) y su presunta homofobia no ha pasado desapercibida en las redes sociales, donde fans y nos fans de Migos han acudido a expresar su desaprobación, hasta el punto que Offset se ha visto obligado a publicar una disculpa en Instagram, si bien un tanto sospechosa.

Antes de escribir en letras mayúsculas “LO SIENTO” y “ME DISCULPO”, Offset afirma que la frase no se refiere a la gente gay sino a la gente “rara” que le acosa como los paparazzi, en relación a la acepción de “queer” en inglés que se refiere a algo “raro” o “extraño”, y defiende que escogió la palabra “queer” porque rimaba con otras palabras como “here” o “lear”. Además, asegura que no odia a la gente gay ya que trabaja en el mundo de la moda, donde ha conocido a muchas personas gays a las que profesa un “enorme respeto”.