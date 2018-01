U2 retratan a Trump y a sus amigos, el Ku Kux Klan, en su nuevo vídeo político animado

‘Get Out of Your Own Way’ es una de las canciones que U2 presentarán en su gira de 2018, que llega a Madrid el próximo mes de septiembre; y además es el enésimo single de su nuevo disco, el regular ‘Songs of Experience‘.

Por suerte, U2 se han currado un vídeo bastante chulo para esta canción, que ya puede verse. Es obra del colectivo de grafiti israelí Broken Fingaz Crew y se trata de una historia realizada con cartón y grabada en stop-motion que aborda el ambiente político actual en Estados Unidos. Aparecen el Ku Kux Klan campando a sus anchas como si nunca hubieran desaparecido, su amigo (según el vídeo) y amante de Haití Donald Trump y el niño sirio Alan Kurdi, quien se hiciera tristemente famoso en 2016 después de que una imagen de su cadáver tendido en una costa mediterránea se hiciera viral en todo el mundo. También salen U2, como podéis ver en la imagen.

El colectivo autor del vídeo ha explicado que este efectivamente trata “la situación política actual” en Estados Unidos, añadiendo: “2017 ha sido el año en el que los fascistas en todo el mundo se han sentido lo suficientemente confiados para elevar sus cabezas otra vez, animados además por Trump y otros líderes mundiales que utilizan el miedo de la gente para construir más muros y segregación”.