The Prodigy se suman a Tsunami Xixón

El festival Tsunami Xixón anuncia esta tarde que The Prodigy encabezarán uno de los días del cartel. Comentan en la nota de prensa: “Es un orgullo anunciar que los ingleses The Prodigy actuarán este verano en nuestro festival y estamos seguros de que pondrán patas arriba nuestra ciudad. Con temas tan míticos como “Smack My Bitch Up”, “Breathe”, “Omen” o “Invaders Must Die”, nos harán saltar y disfrutar hasta altas horas de la noche”. Los “greatest hits” habituales en su show, por tanto, están garantizados. Además, será la única fecha en el norte de España este año.

El último disco hasta ahora de The Prodigy salía en 2015 bajo el nombre de ‘The Day Is My Enemy’, resultando número 1 en Reino Unido y disco de oro. Se espera que este 2018 saquen nuevo largo pues a finales del año pasado ya habían anunciado que firmaban con BMG y ya han estrenado varias pistas en vivo, aparentemente llamadas ‘Resonate’, ‘Need Some 1’ (antes conocida como ‘New Beats’) y ‘Boom Tap’.

Se confirma que aún faltan muchas bandas por anunciar todavía, que se sumarán a nombres ya anunciados para la próxima edición como Bad Religion, The Hives, Lagwagon, Millencolin, The Vintage Caravan, Los Coronas, Viva Belgrado, Dead Bronco y Green Desert Water. Los abonos se mantendrán al precio actual de 49 € + gastos hasta el próximo 1 de febrero a las 23:59, cuando el precio subirá. El festival se celebra los días 3 y 4 de agosto.