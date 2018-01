Ready for the Weekend: Soleá Morente, Kylie Minogue, Belle and Sebastian, La Plata, Mabel…

Hoy Kylie Minogue y su single ‘Dancing’ serían los grandes protagonistas de nuestra playlist semanal de novedades… de no ser porque Soleá Morente nos ha sorprendido. Hoy ha lanzado el doble single ‘Ya no sólo te veo a ti’, con la también estupenda ‘Olelorelei’ (nada que ver con el jodeln bávaro) como ¿cara B? En las próximas horas profundizaremos más en ambas canciones.

Junto a ellas, este viernes encontramos una (otra) apabullante cantidad de nuevos singles interesantes: La Plata (adelanto de su álbum debut), Mabel, George Ezra (aquel que lo petó en UK hace unas temporadas), Remy Ma (la archienemiga de Nicki Minaj se alía con Chris Brown), Rusos Blancos, Josh Rouse, J Balvin de nuevo con Anitta, Caetano Veloso, Coeur De Pirate, Preoccupations (ex-Vietcong), La Zowi, Kimbra, Fischerspooner, Holy Bouncer, Troye Sivan (en un registro acústico muy distinto al de ‘My My My!’), Club 8, Lissie, Mylène Farmer, Dita Von Teese (su proyecto musical junto a Sébastien Tellier), Everything Is Recorded (proyecto musical de Richard Russell, capo de XL Recordings), Beth Ditto, S. Carey (colaborador frecuente de Bon Iver), JB Dunckel (mitad de Air), Nightmares On Wax y Rudimental (con Macklemore y Jess Glynne) están entre la muy diversa oferta de la semana.

Por supuesto, se suman a los lanzamientos que hemos ido conociendo a lo largo de la semana por parte de Eels, Yo La Tengo, Hinds, Tracey Thorn, The Decemberists, of Montreal, Justin Timberlake, Tinashe, Editors, Parliament, Mouse On Mars (single con Bon Iver), Young Fathers, El Petit de Cal Eril, Lucy Dacus, Hayley Kiyoko, The Chainsmokers y Helena Deland. También estamos ante una jornada profusa en álbumes: además del segundo EP de los tres que conforman el nuevo disco de Belle and Sebastian, First Aid Kit, The Go! Team, Alborotador Gomasio, Porches, tune-yards, They Might Be Giants, Starcrawler, Fall Out Boy y WhoMadeWho presentan sus nuevas obras.

También tenemos EPs como los de The Yearning (triunfando gracias a la película ‘Perfectos desconocidos’, de Álex de la Iglesia) y los granadinos Dolorosa. Además, entre las curiosidades de la semana –aunque queda poco espacio para ellas, a decir verdad– encontramos una colaboración de Lily Allen para el cantante reggae Burna Boy y un tema inédito de Jack Antonoff, como Bleachers, que se incluye en la banda sonora de la película ‘Love, Simon’.