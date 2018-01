Ataque de Caspa y St. Christopher, entre las últimas grandes confirmaciones de Madrid Popfest

Madrid Popfest sigue sorprendiendo en su ánimo de ofrecer un cartel de calidad centrado en propuestas DIY fuera del mainstream, tras confirmar entre otros a la banda de culto sueca Eggstone en una nueva edición del evento que tendrá lugar los días 2 y 3 de marzo.

El festival confirma ahora los últimos nombres de su programa de 2018, entre los que sorprende el nombre de Ataque de Caspa, la veterana formación que tras emerger en los 80, lograba notoriedad durante la década actual gracias a versiones de gente como Klaus & Kinski o Linda Mirada, y que en 2014 editaban un estupendo disco, ‘Sol’. Otra confirmación sorprendente en Madrid Popfest es la de los también veteranos St. Christopher (Reino Unido, en la foto), conocidos por su trabajo en Sarah Records durante los 80 y por grandes canciones de pop luminoso como ‘All of a Tremble’.

A Ataque de Caspa y St. Cristopher se suman al cantautor donostiarra Giorgio Bassmatti, que actúa junto a su banda Aeromozas (y menciona a Popfest en su tema ‘La unión hace la fuerza’); la chilena Fakuta, autora de la electropopera ‘Tormenta solar’; los rockeros londinenses Fever Dream (no confundir con la rapera islandesa del mismo nombre) y los noruegos Soda Fountain Rag. Estos nombres se suman a su vez a los ya anunciados BMX Bandits, The BV’s, Cosmen Adelaida, Melenas, Terry vs Tori y The Tuts, además de Eggstone.

Madrid Popfest tendrá lugar este año en la sala Galileo Galilei, que acogerá las dos sesiones nocturnas del viernes y el sábado, mientras la sesión a mediodía el sábado, con vermú y actuaciones de tres grupos, dos de ellos internacionales, se celebrará en Nave de Terneras.