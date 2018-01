LIZ saca por sorpresa dos buenos singles con portadón, ‘Queen of Me’ y ‘Could U Love Me’

Poco hemos sabido de LIZ después de que publicara una de las mejores canciones asociadas a PC Music, ‘When I Rule the World’ (producida por SOPHIE). La cantante de Los Ángeles compartía posteriormente una “mixtape” titulada ‘Cross Your Heart’ en el que cabían producciones de Charlie Klarsfeld, Henrik the Artist e incluso Alizzz (productor de ‘Mala mujer’).

Hoy, LIZ finalmente vuelve con dos canciones nuevas que ya pueden escucharse en streaming. La primera es ‘Queen of Me’, una exuberante producción de Wave Racer que recuerda al R&B de los 90 y los primeros 2000. La segunda es ‘Could You Love Me’, que anda más en la línea del pop bailable con ritmos “Miami bass” de ‘Gimmie Dat’ de Ciara o ‘Superlove’ de Tinashe. Buenos temas, en cualquier caso, que se suman a la recientemente colaboración de LIZ con Rytmeklubben en ‘No Apologies’, otro tema de sonido dosmilero.

Gota a gota, canción a canción, LIZ ha ido revelándose como una de las mayores promesas del pop comercial en Estados Unidos. De momento su salto no termina de llegar, pero no será porque sus canciones no ofrezcan calidad y producciones interesantes. De hecho, su trabajo con Henrik the Artist es especialmente prometedor de cara a influir en el sonido del pop futuro, como demuestra su colaboración de 2016 ‘Wild Target’.