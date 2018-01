LOWLIGHT / Dopamine

LOWLIGHT es el dúo gallego afincado en Madrid responsable, por ejemplo, del sonido del que podría ser el mayor éxito de momento de Yung Beef, el recién estrenado ‘Me perdí en Madrid‘. El dúo publicaba el pasado otoño un EP que ha podido quedar ensombrecido por el éxito de una de sus pistas, pero que hay que valorar en su conjunto. ‘Commotion’ llegaba en un momento en el que había mucha sed de nuevas canciones de Bad Gyal: ‘Fiebre’ tiene streamings como para recibir un disco de oro (6 millones) y ‘Jacaranda’ ha aparecido en numerosos medios internacionales, y aquí la artista no decepciona, entre ganchos como “cuando bailo te causo conmoción” y “como me mira, te mata”. Pero también hay que destacar la labor de John Grvy al frente del hipnotizante y noventero ‘Crush’; la de Brigitte Laverne superando el sonido ‘Drive’ para ofrecer un número tan onírico como ‘Don’t Go’, con cierto espíritu en común con Robert Miles y Club 8, y final lleno de sutil tralla; y del talentoso y versátil One Path al frente de ‘De nuevo’, con cuerdas sintetizadas y un riff de teclado próximo a Mike Oldfield. Un reflejo de las inquietudes y miras de la escena electrónica de nuestro país, que esperamos ver a última hora en todos los festivales de este año.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Don’t Go’, ‘Commotion’

Te gustará si te gusta: Alizz, Diplo, Hudson Mohawke

