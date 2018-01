Proyecto en camino de 3 ex Smiths que no componían; recordamos citas sobre ellos de Morrissey

La noticia descacharrante del día se produce de mano de los dos miembros de los Smiths que no compusieron ni una coma en el grupo, el baterista Mike Joyce y el bajista Andy Rourke. Han subido a redes una imagen en la que anuncian un proyecto por determinar con el indicativo “Verano de 2018”, al que se sumará un guitarrista colaborador de los Smiths llamado Craig Gannon. Craig tocó en ‘Panic’ y ‘Ask’ cuando el bajista fue echado momentáneamente del grupo, ejerciendo primero de bajista y luego de segundo guitarrista, tras volver Andy. La noticia se produce la misma semana en que Andy Rourke ha enviado un comunicado sobre la muerte de Dolores O’Riordan, con la que compartía el proyecto D.A.R.K., con el que había editado el disco ‘Science Agrees‘ y se espera que publique más música ya grabada, en fase de mezcla.

No necesitamos comunicado de Morrissey para saber qué opina del nuevo proyecto. En su libro ‘Autobiografía’ retrata especialmente a Mike Joyce como un verdadero inútil a causa del juicio mediante el cual este reclamaba el 25% de los beneficios de los Smiths en lugar del 10%. Morrissey, visiblemente traumatizado, escribe decenas de páginas sobre este juicio, dejando perlas como esta: “Joyce es el primero en subir al estrado y no es capaz en ningún momento de encontrar las palabras adecuadas para explicar su postura. Hecho un lío farfullante de barboteados despropósitos, ni siquiera logra recordar la fecha de su boda y pronuncia mal palabras sencillas. Con los pies pegados al suelo y un hilo de voz, Joyce descubre que la boca no le obedece y las respuestas medio dormidas desgranan una sonata de notas falsas que lo dejan tanteando en la oscuridad en busca del interruptor de la luz”.

Continúa: “Joyce no es nada y no sabe nada y, por pequeño y perdido que esté, me da lástima verlo forcejear desesperado repitiéndose una y otra vez -con una voz que se apaga por momentos- “Simplemente di por hecho que me tocaba el 25 por ciento”, un comentario que daría por finalizado cualquier caso si fuese este el caso de un proceso judicial justo”.

No habla tan mal de Rourke, pero sí de Craig Gannon: “la realidad de Craig Gannon fue una fascinante engañifa. Criado en una casita diminuta de dos plantas en Salford, Craig tenía una expresión sombría y no decía nada (…) Yo entendía la necesidad de Johnny de descargarse algo de las secciones rítmicas básicas y tener así libertad para riffs más elaborados, pero me costaba discernir una contribución concreta al sonido. A mí me parecía que Johnny seguía tocando todo. Craig se comprometió a una larga gira norteamericana y la gran dificultad desde aquel momento fue conseguir sacarlo de la cama a diario. Dormía unas quince horas cada noche y no respetaba lo más mínimo los horarios de trabajo ni los de salida. Antes de irse a la cama, sentía el deber de causar desperfectos en el hotel o provocar el caos en la habitación”.

Sigue algo después: “A esas alturas, circula enseguida el rumor de que Craig está desquiciado y -peor aún- que no le importa lo más mínimo ser un Smith. Una vez concluye la gira norteamericana, Johnny sugiere que no contactemos con él para comprobar si se preocupa de tantearnos. Como cabía esperar, Craig no contacta con nadie y queda claro que no le funciona bien la azotea. El ascensor no llega a la última planta (…) No anunciamos que Craig se ha marchado, principalmente porque nunca más volvemos a mencionar su nombre y la prensa no hace comentario alguno sobre su desaparición. Se evapora como la niebla y es desconcertante pensar que estuvo de verdad presente alguna vez. Al instante, Craig nos demanda por “lucro cesante” (¿cómo? ¿dónde?) y se declara, además, coautor de algunas canciones junto con Johnny (¿cómo? ¿dónde?). Por más que las afirmaciones de Craig sean una extravagante barrabasada, el tribunal dictamina a su favor y hay que llegar a un acuerdo por casi todo lo que quiere. Ya no me quedan lágrimas. La ley es una burra. Y. Sin embargo“.

