Muere a los 27 Fredo Santana, colega de Drake y Kendrick Lamar

Fredo Santana ha muerto este viernes 19 de enero a los 27 años a consecuencia de un ataque. Tenía problemas severos de riñón e hígado a consecuencia de su adicción a una bebida llamada “lean”, sin alcohol, conformada por jarabe para la tos, refresco y dulce que genera adicción y alucinaciones. El mejunje es conocido como “purple drank” y ha estado a punto de llevarse por delante en alguna ocasión a Lil Wayne.

Fredo Santana también tomaba xanax y había estado ingresado durante 2017, como él mismo aseguraba en las redes sociales. En octubre afirmaba haber ingresado en una terapia de rehabilitación, tras haber estado según su propio Twitter a punto de morir, que lamentablemente no ha surtido efecto.

El rapero había publicado un disco en 2013 llamado ‘Trappin Ain’t Dead’, pero sobre todo es famoso por haber aparecido haciendo un cameo en el vídeo de la histórica ‘Hold On, We’re Going Home’, uno de los primeros macroéxitos de Drake. En el mencionado álbum de 2013 colaboraba nada menos que Kendrick Lamar (‘Jealous’ es por supuesto su canción más escuchada), y después publicaba muchas otras mixtapes, siendo la última de ellas ‘Fredo Kruger 2’ a finales del año pasado. Entre los artistas que han lamentado su pérdida están el mismo Drake o Lil B.

Gino found me on da floor shaking bleeding out the mouth having a seizure shit could a been the end

— FREDO SANTANA SSR (@FREDOSANTANA300) October 14, 2017