Ferran Palau presenta la ensoñadora ‘Serà un abisme’, como “uno de esos recuerdos que no sabes si has soñado o vivido”

En esta curiosa y fructífera alternancia que mantiene Ferran Palau, tras el lanzamiento en 2017 de un álbum de Anímic –el notable y sorprendente ‘Skin‘–, ahora toca proseguir su carrera en solitario. Así, el de L’Esparraguera anuncia la próxima publicación, el día 9 de febrero, de ‘Blanc’, disco que sucede a ‘Santa Ferida‘ (2015). Como ocurriera en aquel segundo disco en solitario, vuelve a contar con Jordi Matas de Seward en la producción y Joan Pons (El petit de cal eril) en la batería.

De esta nueva decena de canciones la elegida para avanzar el álbum es ‘Serà un abisme’, una canción de ambientación ensoñadora y delicada que hoy se presenta con su videoclip oficial, que tenemos el privilegio de estrenar en exclusiva. Se trata de una pieza visual creada para ella por Lluís Sellarés y Pablo Palomas en la que, de manera entrañable y con halo de antigua filmación en VHS, Palau desciende en bicicleta por una cuesta con su hijo y unos amigos. Un concepto tan sencillo como eficaz y adecuado a la cadencia suave de la canción.

Con motivo de este estreno, hemos tenido ocasión de hablar con Ferran sobre el vídeo, la canción y el álbum, en una minientrevista que reproducimos a continuación. Ferran Palau estará presentando las canciones de ‘Blanc’ el próximo día 22 de marzo en la sala Apolo dentro del ciclo Curtcircuit, junto a El petit de cal eril.

Hay algo en ‘Serà un abisme’ que la hace sonar más luminosa y cálida que cualquier otra canción tuya que recuerde. ¿De dónde viene? ¿Tenías ganas de borrar la preconcepción de que tus canciones de que tus canciones –especialmente las de Anímic– son oscuras?

Me encanta que digas esto porque yo siempre he visto más luz que oscuridad en mi música. No me preocupa especialmente cómo interpreta la gente mis canciones, me gusta que cada uno tenga su propia visión. Pienso que muchas veces en el arte te ves a ti mismo reflejado así que puede que si tienes un mal día y escuchas una de mis canción te parezca triste o si estás nervioso te parezca demasiado lenta. ¡Tú deberías tener un buen día!

Líricamente es una canción también preciosa, directa y celebratoria del amor, cualquier tipo de amor. En este sentido, el clip parece una exaltación de la amistad y la familia, con planos en los que todos aparecéis muy juntos, felices… ¿Cuál era la premisa?

Creo que Lluís Sellarés tenía en la cabeza una especie de postal. Uno de esos recuerdos que no tienes claro si has soñado o vivido, de ahí el VHS. El plan era capturar precisamente estas cosas bonitas que dices. En el vídeo aparecen amigos y mi hijo que va detrás de la bici. Nos parecía precioso que él pudiera ver este video de mayor y tenga esta sensación extraña como de recuerdo soñado.

Musicalmente hay un punto de ensoñación en los arreglos de guitarra que conecta bastante bien con la textura de la fotografía del vídeo. ¿Significa que las sensaciones que explicas en la letra son más un deseo que una realidad?

Como decimos siempre con Joan Pons de El petit de cal eril (que también aparece en el video patinando) lo nuestro es pop metafísico y eso significa entre otras cosas que nuestras letras no tienen un significado pragmático ni parten de una idea concreta. Yo me imagino las palabras como burbujas que se entremezclan entre sí creando nuevas formas o paisajes. Vendría a ser todo lo contrario al pop costumbrista. Aunque no lo tengo muy claro diría que en el caso de ‘Serà un abisme’ la letra está más cerca de la realidad que del deseo.

¿Fue tan divertido el rodaje como parece? Seguro que nos podrás contar alguna anécdota chula del rodaje…

Fue divertidísimo aunque terminamos agotados de tanto subir y bajar la calle. Al empezar el video ya se nos rompió uno de los pedales y tuvimos que darnos prisa en encontrar una llave y arreglarla porque nos quedábamos sin luz buena. Joan vino con tendinitis y no puedo conducir él la bicicleta y por eso sale patinando con el brazo colgando de una camisa. Mi hijo Leo tenía que ir delante pero no había manera que se aguantara porque el culo no le llegaba al manillar y Uri, que es el chico que lleva al perro, realmente estaba paseando a su perro y no tenía intención de salir en el video pero se apuntó rápidamente.

En la portada de ‘Santa Ferida’ dabas la espalda y en la de ‘Blanc’ “sólo” cubres tu cara con las manos. Suponemos que eso implica que en este disco te desnudas un poco más, ¿no?

Creo que hacer canciones supone desnudarse mucho y más cantarlas en público, siempre lo he sentido así. En ocasiones puede ser incluso humillante, pero la mayoría de veces siento una sensación especial al hacerlo, es parecido a una droga. ¡Se te activan zonas raras del cerebro!