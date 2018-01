Un remix de ‘Cara al sol’, top 1 de virales en España

‘Cara al sol’ vuelve a ser tendencia. Un “remix” del himno falangista, “producido” por un tal Ausonix, es la canción más viral de España a día de hoy en la plataforma de streaming, por delante de ‘Movimiento naranja’ de Yuawi -el niño mexicano famoso por un vídeo electoral- y de varios éxitos de Enrique Iglesias o -en este caso tristemente- Cranberries. La tontería suma ya casi 77.000 reproducciones, pero lo inexplicable es que sea top viral ahora cuando en Youtube se subió en junio de 2016 (por lo que suponemos que a Spotify también), hace más de dos años. Spotify calcula 52.264 oyentes de la canción en la plataforma, principalmente procedentes de Madrid (9.636), Barcelona (5.222) y Sevilla (1.822).

El remix en cuestión es una versión chabacana, en clave EDM (con perdón al género), de ‘Cara al sol’ sin apenas letra (“arriba España”) y fatal grabada por otra parte, con una distorsión abominable en los ritmos propio del peor DIY imaginable. Un tema, en definitiva, de un mal gusto casi comparable a su supuesto propósito de glorificar el franquismo en pleno 2018.

Ausonix no revela su nombre en redes sociales, aunque sí su rostro. En Instagram escribe que no le tomemos en serio, pues “subo música de mierda y vídeos malísimos cuando me sale de la polla”. A nosotros no nos convence, desde luego, pero viendo sus resultados en streaming, ya son decenas de miles de personas las que aprueban la idea.