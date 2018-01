Camila Cabello, nº1 en Estados Unidos con ‘Havana’ y con su disco

Camila Cabello es por fin número uno en Estados Unidos con ‘Havana’, tras pasar varias semanas en lo más alto de Billboard Hot 100 bloqueada por ‘Perfect’ de Ed Sheeran, que se ha mantenido fuerte en listas durante la resaca navideña. ‘Havana’ ya fue número uno en Reino Unido y sigue siendo uno de los mayores éxitos de la actualidad. Es también el primer número uno para el colaborador de ‘Havana’, el rapero Young Thug.

Gran semana la de Cabello, que también debuta en la lista de discos estadounidense con su primer disco en solitario, publicado la semana pasada. Billboard informa que Cabello es la primera persona que consigue debutar en el número uno de la lista de discos con un disco debut y ser número uno en lista de singles simultáneamente desde que Beyoncé lo consiguiera en 2003, con su debut en solitario ‘Dangerously in Love’ y su hit ‘Crazy in Love’.

Gran noticia también para la música latina en Estados Unidos, tras el bombazo de ‘Despacito’: no todos los días una canción inspirada en la música folclórica cubana es la más escuchada en el país. Por cierto, los fans de Operación Triunfo sabrán que la canción sonará esta noche en voz de Ana Guerra, una de las nominadas.

.@Camila_Cabello is the first artist to notch her first week atop BOTH the Billboard 200 albums chart and #Hot100 songs chart simultaneously since Beyoncé in 2003! https://t.co/bWpSs56lvy pic.twitter.com/o2oa5mWTE0

— billboard (@billboard) January 22, 2018