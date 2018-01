Future Islands actuarán en Barcelona en el marco de Guitar Bcn 2018

Future Islands vuelven a España para presentar su último disco, el notable ‘The Far Field‘. Los de Samuel T. Herring actuarán el 16 de julio en el Poble Espanyol de Barcelona en el marco del festival Guitar Bcn 2018.

El grupo presentará un álbum de nuevo deudor tanto de New Order como de los “new Romantics” británicos y lleno de grandes canciones como ‘Run’, ‘Time on Her Side’ o ‘Ancient Water’, un disco, como describía mi compañero Sebas E. Alonso, “lleno de deliciosas contradicciones, sobre enamorarte, tropezar, caer de boca y partirte un diente”, pero también sobre “darte cuenta de que, sí, puede que tengas toda la boca ensangrentada, pero has topado con un hermoso campo de flores”.

Ringo Starr, Rosalía & Raúl Fernández “Refree”, Jorge Drexler, India Martínez, Rosario, Ana Tijoux y Angel Olsen son algunos de los artistas confirmados en el cartel de Guitar Bcn 2018. Todos ellos y más actuarán en varias localizaciones de la capital catalana, desde BARTS al Liceo, pasando por Palau Sant Jordi o el Palau de la Música Catalana.

Os recordamos que, unos días antes, el sábado 14 de julio, Future Islands estarán tocando en Madrid, en el festival Mad Cool, presentando también un repertorio estelar en el que destaca el gran clásico ‘Seasons (Waiting for You)’.