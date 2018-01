‘Love On The Brain’ de Rihanna llega a la lista española por primera vez gracias a OT

‘Échame la culpa’ se mantiene en el número 1 en España una semana más, mientras ‘Perfect’ de Ed Sheeran y Beyoncé continúa en el puesto 2. Eso significa que la superapuesta de Enrique Iglesias junto a Bad Bunny, ‘El baño’, no logra el puesto 1 directo en nuestro país, quedando en el nº3, de momento. No obstante, todo puede pasar en los próximos días, pues el tema de Enrique es número 1 en Spotify España.

El inagotable Bad Bunny también entra con otro tema al puesto 49, en este caso ‘Amantes de una noche’ junto a Natti Natasha, aquel en el que ella se desnudaba en el vídeo, pero él no.



Camila Cabello no solo sigue en el 6 con ‘Havana’ y tiene la subida más fuerte con ‘Never Be the Same’, del puesto 86 al puesto 38, sino que aparece en el número 69 con ‘She Loves Control’ y en el número 83 con ‘Real Friends’, otros dos de los temas de ‘Camila’. El disco es número 1 en ventas y streaming de nuestro país.



La muerte de Dolores de The Cranberries se refleja en el top 100 de singles con la entrada de ‘Zombie’ en el puesto 72. Curiosamente, el maxi más vendido en España de todo 1995 fue un remix de esta canción, en la era en que el CD single estaba muerto.

Operación Triunfo continúa afectando a la lista, pues Amaia Romero aparece en el 80 con su versión de ‘Love on the Brain’ y en el 85 con ‘Soñar contigo’, y la de ‘Shake It Out’ baja del 15 al 39. Pero además Aitana Ocaña entra al 98 con ‘Procuro olvidarte’.

Por si fuera poco, la propia Rihanna llega al top 100 por primera vez con la mencionada ‘Love on the Brain’, que tanto defendimos en su día, en concreto al top 68. ‘Love on the Brain’ nunca tuvo vídeo, pero en plan sleeper pudo alzarse hasta el top 5 en Estados Unidos. A día de hoy se acerca a los 300 millones de streamings en Spotify sumando más reproducciones semanales que hits mayores como ‘Work’ o ‘Needed Me’.



Finalmente, el EDM sigue presente con Martin Garrix y David Guetta, que aparecen en el puesto 94 con ‘So Far Away’.