Brigitte Laverne despega hacia el cielo en ‘Crush on You’

La barcelonesa Brigitte Laverne sorprendía en 2015 con un EP debut en el que daba rienda suelta a sus influencias synth-pop (ella se declaraba fan de la banda sonora de ‘Drive’) en unas canciones tan definitivas como ‘Tokyo’ o ‘Touch’, que por cierto, acaba de superar las 200.00 escuchas en Spotify.

Laverne estrena ahora el primer avance de su primer disco, que saldrá próximamente a través de Club Ruido y se ha grabado en los estudios Red Bull Music Academy de Amsterdam. ‘Crush on You’ narra el desasosiego de su autora por un amor aparentemente no recíproco (“día y noche, pienso en ti, ¿qué puedo hacer? siempre estás en mi cabeza, día y noche, a la mierda, ya vuelvo a llegar tarde, ¿por qué coño te está besando ella y yo no?”), y presenta un sonido, claro, deudor del pop sintético nocturno de Moroder o Chromatics, con la presencia marcada a su vez de un bajo muy post-punk.

No es convencional además la estructura de ‘Crush on You’. El tema presenta una primera estrofa y un estribillo tras el cual sucede un puente instrumental. Este, sin embargo, no da lugar a una segunda estrofa, sino que nos lleva directamente de nuevo al estribillo, que en esta ocasión se impulsa desde ese mismo puente y despega hacia todo lo alto, dando lugar al clímax de la canción. Otro buen tema de Laverne, en definitiva, que sumar a su breve pero sólido repertorio hasta la fecha.