Ready for the Weekend: James Blake, Brigitte Laverne, Drake, Sia, Django Django, Betacam…

Este viernes en nuestra portada hemos destacado los nuevos singles de James Blake, Brigitte Laverne (adelanto de su primer álbum, al fin), la nueva versión de ‘Joanne’ –la canción– de Lady Gaga y el primer avance del nuevo disco de Niño de Elche, que no decepciona lo más mínimo. Pero hay mucho más: primeros adelantos de los nuevos álbumes de Betacam, Unknown Mortal Orchestra, Disco Las Palmeras!, Elastic Band, bigott, George Fitzgerald, Los Nastys, DNCE, Jay Som, Linda Guilala, Wooden Shjips, Ben Harper, Sting & Shaggy (sí, sí, tal cual), Dillon Francis, la francesa Soko, Autograf (ojo, junto a Dragonette) y Blackbird Blackbird; que se suman, a su vez, a nuevas muestras de lo próximo de Franz Ferdinand, Natalia Lafourcade, Car Seat Headrest, Fernando Alfaro, Alice Glass y The Aces. También los temas que hemos presentado a lo largo de los últimos 7 días a cargo de Drake, Justin Timberlake, LIZ, The Vaccines, The Voidz con Julian Casablancas, Ferran Palau y Tommy Cash están, obviamente, incluidos.

En el apartado de álbumes, la semana es bastante agitada: el lanzamiento pop más importante es el nuevo álbum del rehabilitado Craig David, y con este encontramos nuevos discos de Django Django, Calexico, Grises, Nacho Casado, Migos, Rural Zombies, Burrito Panza, Johnny Jewel, Nightmares on Wax, Maryland, Marmozets y Nils Frahm. Los nuevos álbumes de Ty Segall y No Age, lanzados hoy, no están disponibles en plataformas de streaming como Spotify, por política de su sello. También se lanza hoy el 2º volumen del álbum lanzado como un triple EP de El petit de cal eril, un EP con tres temas inéditos del dúo Cala Vento, y recuperamos el debut de The Crab Apples, lanzado el pasado fin de semana.

Como siempre, reservamos un espacio para otros lanzamientos, rarezas y curiosidades. Esta semana ha venido marcada, de forma un poco random, por traer un montón de versiones, de las que incluimos las de Beck por la Velvet Underground, Kevin Morby y Waxahatchee por songs:Ohia y Rostam por Nick Drake. También el sello Discos de Kirlian ha lanzado un disco de versiones del seminal grupo donostiarra Aventuras de Kirlian (con Parade, Doble Pletina, Apenino…). Además, Sia presenta una nueva versión, producida esta vez por David Guetta, de ‘Helium’, su tema para la anterior secuela de ’50 sombras’. La BSO de la nueva película de la saga, en cambio, incluye un tema inédito de Julia Michaels. También destacamos la versión internacional de ‘No te pegas’ de C.Tangana con A.Chal.