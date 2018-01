Sia busca convertir el “helio” en “titanio” con Guetta y Afrojack

El año pasado, Sia estrenó una canción para la banda sonora de ’50 sombras más oscuras’ titulada ‘Helium’, en la que la australiana cantaba sobre estar “deprimida” y necesitar un amor que la “elevase como el helio”. Era otra balada de Sia más sobre superar las adversidades, de las que van tantas ya que prácticamente podría armarse un catálogo.

Aquella no era, por cierto, la primera vez que Sia basaba una canción en un elemento químico: todos recordamos su éxito ‘Titanium’ junto a David Guetta. Y con el productor francés se vuelve a juntar ahora Sia para una remezcla EDM de este ‘Helium’ que cierra un círculo con ‘Titanium’, también de la mano de Afrojack, convirtiendo lo que era una balada clásica sin más ornamentos en un tema discotequero bastante chungo.

Por supuesto, no podemos dejar de comentar la cubierta de este single, que muestra a la mismísima Sia -con la mirada bizca- en lugar de a su bailarina habitual, Maddie Ziegler, haciendo la misma mueca de pato que vemos en la portadas de ‘This is Acting‘ y el adorable disco de canciones navideñas ‘Everyday is Christmas‘. ¿Cuánta gente no se va a dar cuenta de que esa persona es Sia Fuller?