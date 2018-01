¿Por qué Javier Calvo aparece con la boca semi abierta en todas las fotos?

Hace 4 años nos preguntábamos por qué Pablo Alborán mira siempre desde el mismo lado en todas las fotos. En todo este tiempo, el misterio no solo no se ha resuelto sino que se ha agravado tras la publicación de su último disco. ¿Hay algo en el lado derecho de Pablo Alborán que él ve y el resto del mundo no?

Más preguntas nos asaltan observando las fotos del actor y director Javier Calvo. No hemos podido dejar de ver este elemento común en (casi) todas sus imágenes colgadas en redes sociales desde que el usuario Suivant lo subrayara en nuestros foros hace unos días: Calvo aparece en (casi) todas ellas con la boca semi abierta. No puede ser casualidad:

De camino al pase de micros

PAL PASE DE MICROS pic.twitter.com/8VCAx6X6iV — Javier Calvo (@javviercalvo) January 27, 2018

En los premios Feroz

Persona favorita: @javiercamara1 ♥️

Con Rossy de Palma

Con Belén Cuesta

En su cumpleaños

Solo…

…y acompañado

Haciendo un guiño

❤️

Desprevenido

En un selfie

📸

En otro selfie

✌🏻

En otro selfie, pero con Amaia

Con Roi

En movimiento

Ella cachas necesita volver con @magalidalix.

Con Raoul

En plan posando

Posando, un poco sin ganas

Venga que me animo. ❤️

En plan sutil

Con 2 años

Y paramos, pero podríamos seguir…

¡Te queremos, Javi!