The Yearning / Take Me All Over the World

The Yearning, el proyecto del autor Joe Moore, no descansa, y apenas un año después del excelente ‘Evening Souvenirs‘, de haber colocado una de sus canciones en los créditos finales del pelotazo ‘Perfectos desconocidos‘, y de haber escrito para otros artistas como es el caso de su compañera de sello Lia Pamina, ya está aquí su nueva obra. Se trata del mini LP en 10 pulgadas ‘Take Me All Over the World’, conteniendo 6 canciones de nuevo ancladas en los maravillosos años 60 de los Françoise Hardy y Serge Gainsbourg y de los Nancy Sinatra y Lee Hazlewood más clásicos, pero abriéndose también a otros territorios.

El disco se llama ‘Take Me All Over the World’ por una razón: su música suena ahora más viajera y abierta. The Yearning ya habían visitado Brasil en pistas como ‘Fall In Love With Me’, como ahora hacen en ‘Everything Is You’, que incluye un solo de metal y una dedicatoria amorosa acompañada de coros. Pero ‘Do You Remember?’ tiene un ritmo más bailable, más próximo a la samba, e indisociable de ‘Dive’ de Saint Etienne en este momento, pues The Yearning ya recordaban a ellos y esta pista ha sido a la postre la más exitosa del último disco de los de Sarah Cracknell. El registro sienta por supuesto muy bien a la suave voz de Maddie Dobie, lo mismo que el tema jazzy ‘Airplane (Fly Me to Mexico)’.

También son interesantes los matices oscuros dentro de The Yearning, siempre sobrevolando sus letras obsesionadas con el amor, y aquí más marcados especialmente en los dos últimos temas. El vals de ‘Learn to Love’, ya bastante siniestro de por sí en su ritmo y propuesta de amor forzado, se ve además robustecido por la tenebrosa voz del propio Moore, todo un susto. Y ‘Something I Should Know’ es a la vez una película dramática y un pequeño film de terror con la inseguridad como centro, como tantos ha habido, de ‘Carrie’ a ‘Crudo’. “¿Hay algo en nuestro amor que, como sangre envenenada, trate de fluir?”. Pues va a ser que sí.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Do You Remember?’, ‘Something I Should Know’, ‘Learn to Love’

Te gustará si te gusta: Saint Etienne, Cat’s Eyes, Nancy & Lee, la BSO de ‘La La Land’

Escúchalo: Spotify