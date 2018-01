Lady Gaga y Miley Cyrus, objetivo de protesta de cara a los Grammys

Esta noche se celebra en Nueva York la 60ª ceremonia de los Grammys, que se espera contenga un fuerte elemento reivindicativo tras el historial de abusos sexuales destapados en Hollywood y el nacimiento del movimiento #MeToo. Entre las actuaciones de la noche estará la de Kesha, que realizará una protesta contra estos abusos acompañada de Cyndi Lauper y Camila Cabello.

Mientras, horas antes de que se celebren los Grammys son otros los que protestan contra estos abusos, pero desde otro punto de vista. El artista callejero Sabo ha colocado en varias localizaciones de Hollywood varios pósters anunciando los Grammys, con el logo oficial de los premios y la información del evento, pero en los que aparecen Miley Cyrus y Lady Gaga desnudas y en poses provocadoras, en imágenes pertenecientes a sesiones antiguas. El lema de los pósters es “we all knew” (“todos lo sabíamos”).

La elección de Cyrus y Gaga como objetivo de protesta no es casual. Ambas están confirmadas entre las actuaciones de la noche, pero además ambas han trabajado con Terry Richardson, acusado de abusos sexuales. De hecho, la foto de Cyrus escogida pertenece a una sesión de Richardson bastante “hardcore”. Con esto, Sabo parece querer decirnos que tanto Cyrus como Gaga conocían las acusaciones contra Richardson al decidir trabajar con él, señalando la hipocresía de la industria.

