Lorde habría rechazado actuar en los Grammys al no ofrecérsele actuar sola

Lorde es una de los nombres protagonistas en la próxima edición de los Grammy, que se celebran esta noche en Nueva York. Su disco ‘Melodrama‘ está nominado a Álbum del año y además Lorde es la única mujer nominada en esta categoría: la neozelandesa se enfrenta a Jay-Z (‘4:44’), Kendrick Lamar (‘DAMN.’), Bruno Mars (’24K Magic’) y Childish Gambino (‘Awaken, My Love!’).

La pregunta es la siguiente: ¿cómo es que Lorde no está confirmada entre las actuaciones de los Grammy, dado que aspira al premio más importante? Fuentes cercanas a los premios informan a Variety que Lorde habría declinado actuar en la ceremonia al no habérsele permitido actuar sola, al contrario que al resto de nominados. En su lugar, los Grammy habrían ofrecido a Lorde actuar junto a otros artistas en un homenaje a Tom Petty, para colmo interpretando ‘American Girl’.

Sonja Yelich, madre de Lorde, habría dado una pista de lo sucedido en Twitter hace unos días, cuando colgaba la captura de un artículo de The New York Times en el que se explica que “de las 899 personas que han sido nominadas a los Grammy en los últimos seis años, solo el 9% son mujeres”. Yelich remata su tuit escribiendo: “esto lo dice todo”.

this says it all –@nytimes January 26, 2018 pic.twitter.com/R3YdHwieXf

— Sonja Yelich (@sonjayelich1) 26 de enero de 2018