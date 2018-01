Django Django / Marble Skies

Cuando tu álbum de debut se cuela de manera imprevista entre los candidatos al Mercury Music Prize, es normal que te (im)pongas tú mismo bien alto el listón de cara al siguiente. ¿Hasta el punto de considerar ‘Born Under Saturn’ como un traspié? Por versos como “We’ve been lost and now we’re found” (‘Real Gone’) podría pensarse que sí. ¿Una pérdida de tiempo? Sería elucubrar demasiado fino. Pero, a tenor de la tímida obsesión por el irremediable paso del tiempo que muestran Django Django en su tercera entrega y, sobre todo, por su carácter agitador y morfológicamente renovado, los británicos dan la impresión de haber dado el paso más importante desde ‘Django Django’, dejándolo lo bastante atrás como para que su sombra no les suponga ya una rémora. No es que su segundo disco fuera malo o prescindible, de hecho era notable, pero aún les pesaba mucho la herencia del éxito (que les sorprendió a ellos en primer lugar).

‘Marble Skies’, por el contrario, es la primera obra de Django Django que no es esclava de ‘Django Django’ ni de ‘Default’, su gran carta de presentación. Hay un principio de libertad, de exploración, que ha refrescado la capacidad que tuvieron de sorprendernos en su ópera prima. Cierto es que a primera vista parece incluso demasiada extroversión, una serie inconexa de palos de ciego con los que buscan desesperadamente una nueva dirección; pero también es verdad que la homogeneidad no ha sido nunca la seña de identidad de Django Django. En ‘Marble Skies’, evadidos ya de la necesidad de no apartarse del modelo ganador de su debut, exploran libremente tempos acelerados y despreocupados, ambientaciones coloridas y otras oscuras, morfologías muy suyas y otras poco reconocibles. No es el álbum más coherente y compacto de la historia, pero al final encuentras esa línea maestra desde la que parten todas las excursiones estilísticas.

Hablamos fundamentalmente del acento electrojungle y del colorido, medio cubista, medio collage, que tanto caracterizan el sonido de los británicos. Son elementos que, a la postre, vertebran el disco conformando una médula compuesta por ‘Marble Skies’, ‘Tic Tac Toe’, el estribillo de ‘Further’ e ‘In Your Beat’, donde bordean terrenos electro de pista que sí ocupan abiertamente en otros temas. Este póker de canciones plenamente reconocibles es suficiente como línea maestra, como centro de gravedad desde el que dispararse en direcciones novedosas.

Una de ellas, la del baile, está representada por ‘Real Gone’, continuación natural de ‘In Your Beat’, que se adentra en zonas oscuras mediante un ritmo entre el kraut y el techno, y por ‘Surface to Air’, tema cantado por Self Esteem –Rebecca Taylor de Slow Club, reconvertida a una fórmula electrónica-orgánica en su nuevo proyecto en solitario– en clara avanzadilla hacia el universo clubber. Otra es la que nos conduce a The Beach Boys. El aire sixties liviano se respira en ‘Fountains’ y ‘Sundials’, claras referencias al cada vez más frenético paso del tiempo, y, en menor medida, en ‘Champagne’.

Por otra parte, sin embargo, y pese a que ‘Marble Skies’ estuvo sobradamente representado por sus dos singles de adelanto –‘In Your Beat’ y ‘Tic Tac Toe’–, como muestra de aquello que mantenían y de aquello que era novedoso, el tema que mejor resume el avance neto de Django Django en su tercera entrega es ‘Beam Me Up’. Con mucho groove y un punto de cercanía a la oscuridad underground y metálica de Joy Division y del post-punk, muestra el lado más sofisticado y desafiante de Django Django: una versión que recuerda a los Kasabian más adictivos pero sin perder un ápice de personalidad. Porque de eso se trata al final, ¿no? El éxito en la industria musical, el conservar seguidores y el sentirse artísticamente realizado muchas veces depende solo de saber preservar y alimentar la propia personalidad musical. Y Django Django, en este caso, han sabido hacerlo ya sin deudas con su éxito del pasado.

Calificación: 7,2/10

Lo mejor: ‘Beam Me Up’, ‘Marble Skies’, ‘Tic Tac Toe’, ‘Further’ e ‘In Your Beat’.

Te gustará si te gustan: los Django Django más sorprendentes, Animal Collective, Glass Animals y The Beach Boys.

