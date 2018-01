Adele se disfraza de Dolly Parton

Adele ha colgado una imagen de ella en Twitter disfrazada de Dolly Parton, uno de sus mayores ídolos, durante un evento celebrado esta noche. Ha escrito: “¡La reina más grácil de la canción, Dolly Parton! ¡Te amamos! Desearíamos poseer un ápice de tu talento. Tú fuiste la heroína de nuestra noche. La heroína de mi vida. Siempre te querré”.

¿Y de qué “Dolly Parton” va Adele? La ubicamos en una actuación en directo de ‘Jolene’, de 1973. Aunque Adele lleva más escote.

Curiosamente, Dolly Parton ha hablado sobre su admiración por Adele en el pasado (ha dicho que la “adora”), e incluso ha llegado a mencionarla en una canción reciente incluida en su último disco, ‘Head Over High Heels’, que dice: “me pongo mi vestido ajustado, me fijo el pelo con laca, y me pinto los labios y los ojos de rojo como Adele”.

La autora de ‘25‘ no se prodiga demasiado por las redes sociales, si bien siempre re-aparece por alguna ocasión especial, recientemente para agradecer a Céline Dion un reciente concierto en Las Vegas, para pedir ayuda para las víctimas del incendio en Grenfell Tower o para recordar a Dolores O’Riordan.

The effortless queen of song, Dolly Parton! We love you! We wish We could possess an ounce of your ability. You were the hero of our night! A hero of my life. I'll always love you x pic.twitter.com/4B7GsNffOf

— Adele (@Adele) January 30, 2018