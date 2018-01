Odio París anuncian su “separación amistosa”

Odio París se separan. El grupo de Barcelona ha anunciado su disolución en un bonito -y poético- texto colgado en redes sociales en el que parece dirigirse a un ente abstracto, posiblemente la música o la inspiración, escribiendo “Nos hemos distanciado, y no te culpo, hace mucho que me apagué, cuánto te echaré de menos…” pero “ha llegado el momento de decirte adiós”.

Víctor Riba, guitarra y voz del grupo, confirma la separación a JENESAISPOP: “Es una separación amistosa. Un parón indefinido para volver a encontrar la motivación, que se puede transformar en otros proyectos. Eso esperamos”. Ribas confirma a este medio que Odio París se disolvió el pasado mes de noviembre, como de hecho está indicado en la carta que comparte en redes sociales, pero que tras tomarse un tiempo para meditar la decisión finalmente ha decidido anunciarla en el día de hoy.

Odio París deja dos notables discos a sus espaldas, su debut homónimo (2011) y ‘Ceniza y flores‘ (2016), y con ellos varias canciones de pop guitarrero absolutamente deslumbrantes, como ‘El último desihelo’ o ‘Arder y adiós’, que te invitamos a recordar en el foro de Odio París.

Ha llegado el momento de decirte adiós…

Un adiós que resuena como un trueno en el alma desde hace tiempo… que duele y a la vez alivia.

Nos hemos distanciado, y no te culpo, hace mucho que me apagué. Cuanto te echaré de menos… Tu calor, tus ganas, tu sudor, tu lágrimas, tus risas, tu voz cantándome al oído…. Pero hoy ya no tengo esta magia que nos hacia ensordecer el silencio, que me hacia gritar entre el humo y las luces todo lo que siento.

Ha llegado el momento de decirte adiós… 7 años después de que te saludara por primera vez, cuando nos enamoramos. Y la verdad que nunca habría pensado que esto nos llevaría tan lejos, muy lejos. Y es desde esta lejanía que ahora miro atrás y veo que estoy donde quiero estar, que es el momento.

Pero no sufras, porque yo no lo hago. Estos años han sido los mejores de mi vida, y ahora queda mucho en el recuerdo. Mi rabia, mis ganas de quererte, de odiarte, de tenerte cerca… Todo esto sigue retumbando entre las paredes de tu cuarto, para que cuando me eches de menos lo escuches y entiendas todo mi lamento.

Hasta siempre.

Odio París