Iván Ferreiro habla de su depresión en ‘Salvados’

Este fin de semana, el programa ‘Salvados’ ha dedicado su espacio a la depresión, que en España sufre 1 de cada 5 personas, y su presentador Jordi Évole se ha acompañado de varios pacientes que la padecen o la han padecido para hablar de ella, entre ellas el cantante Iván Ferreiro, conocido por su trabajo en Los Piratas y también por una carrera en solitario que se extiende hasta nuestros días, con la publicación en 2016 de ‘Casa‘.

Ferreiro ha hablado sobre el peor momento de su depresión, que además coincidió con su divorcio, explicando “cuando me fui a divorciar, en unas Navidades, no había nadie dentro de mí, no podía mirar a nadie a los ojos, no podía hablar con nadie”. El artista continúa: “Te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es no ir a ningún sitio para que no noten cómo estás, porque estás siendo muy evidente y te da pudor. Te sientes desnudo y frágil, estás en la comida de Navidad, todo el mundo bebiendo y comiendo y tú piensas, quiero morirme y explotar”. Ferreiro recuerda que su estado físico empeoró severamente durante su depresión, recordando “mis hijos creían que yo era más viejo que su abuelo, me levantaba con cara de hecho polvo todos los días”.

El músico gallego razona que existe un componente social que impide a las personas mostrar sus momentos emocionalmente más débiles: “Es flipante, todos escondemos nuestras debilidades todo el rato, vivimos en un juego de aparentar una cierta fuerza para parecer socialmente responsables”. Sin embargo, cuenta que tras años de esconder su verdadero estado, en parte por no reconocer sus síntomas, lloró de felicidad cuando el médico le diagnosticó TDA: “me definió un montón de cosas que nunca había contado a nadie y lloré de emoción al ver que sabía de lo que hablaba”.

Peores palabras ha tenido Ferreiro para la Seguridad Social, ya que aunque el músico reconoce ser afortunado de poder pagarse “médicos privados”, opina que la salud española no trata debidamente la depresión, y relata una experiencia personal que vivió. “Mi médico me decía que si venía por mi seguro privado me atendía en 15 minutos, pero si lo hacía por la Seguridad Social, me atendía seis”. Por suerte, reconoce el ser un privilegiado por poder pagarse “médicos privados”