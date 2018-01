Bruno Mars y Kesha rentabilizan su aparición en los Grammys; Sam Smith y U2, no

Un día y medio después de que hayan terminado los Grammys, hay artistas que claramente se han beneficiado de aparecer en la ceremonia, pero hay otros que no tanto.

El gran ganador sin duda ha sido Bruno Mars. Ya no es que se hiciera con todos los galardones principales para disgusto de Bon Iver o Fleet Foxes, quienes no han mirado con buenos ojos que se llevara los premios a mejor disco, mejor canción y mejor grabación; sino que su actuación de ‘Finesse’ junto a Cardi B a estas horas sigue siendo lo más visto de Youtube Estados Unidos y uno de los vídeos más vistos del mundo en general. La nueva versión de esta canción de 2016 ha subido en iTunes USA hasta el puesto 5 y más aún en Spotify USA hasta el top 3. Mientras, el disco ganador sigue en el top 2 de iTunes en este país solo por detrás de la banda sonora de ‘The Greatest Showman’: no se puede pedir mucho más.



También han ido bien las cosas para Kesha. ‘Praying’ ya había terminado su recorrido, pero convertida en la gala en un himno por el movimiento #MeToo con ayuda de Cyndi Lauper o Camila Cabello, es también uno de los vídeos más vistos en la red, subido de manera ilegal a Youtube, y la canción ha vuelto al top 10 en iTunes (número 7) y también al top 100 de Spotify USA.

El puesto 70 logrado por Kesha en la competitiva lista de Spotify no es moco de pavo: la mayoría de las canciones interpretadas en la ceremonia no han llegado al top 200 tras la gala. Mientras el efecto Grammy en Kendrick Lamar puede considerarse bueno (varias de sus pistas suben) y el de P!nk, que ha estrenado vídeo ad hoc, podríamos llamarlo moderado (‘Wild Hearts Can’t Be Broken’ ha sido top 20 en iTunes, pero ni rastro en Spotify); el efecto por actuar en U2 o Sam Smith ha sido prácticamente inexistente.



No pasó nada con ‘Get Out of Your Own Way’ cuando se interpretó en los premios MTV y nada ha pasado esta vez tampoco con single ni disco de U2.

Más sorprendente, por su edad, es el caso de Sam Smith, que optó por interpretar ‘Pray’. La canción ha desaparecido rápidamente del top 100 de iTunes USA tras un brevísimo paso y ni está ni se la espera en Spotify. Bastante extraño, pues su segundo disco se ha vendido bastante bien.

En cuanto a Youtube USA, las actuaciones más vistas aparte de las de Bruno Mars y Kesha, han sido las de Childish Gambino y Lady Gaga, si bien no hay gran efecto en listas para ‘Terrified’ (sí para ‘Redbone’) y Gaga decidió centrarse en una canción ya muy conocida por el público estadounidense tras haber sonado en la Super Bowl.