Los interesantes Bruises, Monsieur Cactus y Honolulu se ven las caras este jueves en Bala Perduda

Esta semana comienza la batalla de bandas “Bala Perduda” de Sala Apolo, en lo que supone su 5ª edición. El concurso tiene como objetivo “dinamizar la escena musical de bandas emergentes no profesionales (…) Ante la dificultad que comporta para los grupos noveles introducirse en los circuitos musicales, Sala Apolo quiere funcionar como un escaparate que facilite este proceso”. La convocatoria anunciada en otoño con 300 solicitantes ha dado lugar a que se nombren 18 bandas semifinalistas que actuarán en Apolo durante las próximas 6 semanas en grupos de 3. El sistema de votación obedece al voto del público (50%) y el voto del jurado (50%). El ganador actúa en Primavera Sound, en el programa Feeel de betevé y graba un LP en los estudios ACLAM de Barcelona, con masterización a cargo de Hitmakers Mastering y distribución digital a cargo de La Cúpula Music.

Merece la pena atender a los primeros artistas que competirán en Bala Perduda este jueves 1 de febrero. Se trata de Bruises, un cuarteto de Barcelona en la onda de The Drums, The Cure y Pegamoides; el pop electrónico “queer y sintetizado” de Monsieur Cactus cercano a Miss Caffeina, Mecano y Lorena C; y Honolulu, entre los Stereolab más lo-fi, Beach House y Atlas Sound. Más diferentes no pueden ser. Las entradas son 4 euros con cerveza. Detalles, aquí.

Of My Last Dreams by Bruises

Hemisferios EP by Monsieur Cactus

Honolulu by Honolulu

Os dejamos con el calendario general de Bala Perduda para las próximas 6 semanas.

Febrero

01 | Bruises, Monsieur Cactus, Honolulu

06 | Sids Seed, No Crafts, Agost

13 | Carolina Wallace, Pivot, Old Tucson

19 | Vetviolet, Panellet, Fuerte Bandido

26 | Vancouver Undercover, 0’o, Underwaters

Marzo

06 | Look Momnohands, North State, Demmy Sober