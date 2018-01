Kylie intentará salvar ‘Dancing’ “bailando” en su videoclip, que se estrena este jueves

Crisis en los foros de Kylie: su regreso con ‘Dancing’ ha dividido, no está logrando el éxito esperado y la canción no solo ha quedado fuera del top 40 británico en su semana de salida, sino que se espera que desaparezca de todo el top 100 en su segunda semana, si no pasa algo.

Ese algo puede ser el lanzamiento de su videoclip, que sale mañana 1 de febrero y ya ha avanzado en las redes sociales mediante un teaser en el que podemos ver cuál será su look en ese vídeo, y en qué consistirá dicho vídeo. En él, veremos a Minogue bailando.

Kylie logró un número 13 en Reino Unido con ‘All The Lovers’ y un top 12 con ‘Timebomb’, si bien es cierto que ‘Into the Blue’ quedó en el puesto 46, que es el mismo alcanzado por este ‘Dancing’ de momento. Aunque la canción ha sido top 15 en descargas, el streaming no ha acompañado ni la radio tampoco: a sus 49 años, Minogue no ha conseguido meter esta canción en la playlist de Radio 1, aunque sí en la adulta de Radio 2.

Hay tiempo, eso sí, de sobra, para un segundo sencillo: su álbum no sale hasta el 6 de abril.