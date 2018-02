Liam Gallagher, nuevo cabeza de cartel de Sonorama 2018

Después de anunciar conciertos en Madrid y Barcelona y de ser confirmado en el FIB, Liam Gallagher tiene otra sorpresa para su público español: el autor de ‘As You Were‘ y troleador profesional será cabeza de cartel en Sonorama 2018.

Gallagher desplegará en Sonorama la potencia rock de un disco que ha conocido singles tan definitivos como ‘Wall of Glass’, ‘Greedy Soul’ o ‘For What it’s Worth. ‘As You Were’, el primer disco de Gallagher en solitario y firmado con su propio nombre tras su trabajo con Beady Eye, lograba además ser número uno en Reino Unido en su semana de lanzamiento, logrando el disco de oro al mismo tiempo.

El hermano más famoso de Reino Unido (con perdón de Noel) se suma así a una programación en la que ya conocemos nombres confirmados como Bunbury, Izal, Dorian, Rozalén, Viva Suecia, La M.O.D.A, Xoel López, Ángel Stanich, Modelo de Respuesta Polar, Amatria, Joana Serrat, Lagarija Nick, Rayden, Triángulo Inverso, Mi Capitán o Sidecars, entre muchos otros.

Sonorama se celebra en Aranda del Duero, Burgos, los días del 8 al 12 de agosto. Los bonos ya están a la venta en la web del festival, si bien este sábado 3 de febrero cambiará su precio.