Ready for the Weekend: Justin Timberlake, Bad Gyal, La Habitación Roja, The Streets, Mon Laferte…

El mes de febrero comienza fuerte con el lanzamiento del nuevo álbum de Justin Timberlake, uno de los más importantes del año en términos de música pop. Otros artistas que, como él, publican hoy disco son Rhye, Rae Morris, Field Music, Simple Minds (sí, sí, leéis bien), Hookworms, The Soft Moon, AWOLNATION o IAMX (proyecto del ex-Sneaker Pimps Chris Corner). En el plano nacional, también Yung Beef, Cuello, el veterano rapero ToteKing, Tripulante y crucero, Puput y El petit de cal eril presentan nuevas obras. También destaca el EP de debut de Gloriosa Rotonda, cuyo single ‘Pasta Pizza’ estrenábamos hace unas semanas.

A lo largo de los últimos 7 días también hemos conocido los nuevos singles de Chvrches, La Casa Azul, Angèle, Belako, Wye Oak, Iggy Azalea, Pale Waves, Cycle, King Tuff, Chromeo, Laura Veirs o Dungen & Woods (suecos y yanquis han grabado un álbum conjunto), a los que hoy se sumaban Kendrick Lamar & The Weeknd, Jennifer Lopez, Lykke Li y Carlos Sadness. Pero aún hemos descubierto más novedades: las de Bad Gyal (el primer avance de su nueva mixtape), A Place To Bury Strangers, Tove Styrke, Busta Rhymes (nada menos que junto a Missy Elliott y Kelly Rowland), La Habitación Roja, Jonathan Wilson, The Streets, Moby, Caetano Veloso (acompañado de sus hijos Moreno, Zeca y Tom), ionnalee (de iamamiwhoami), Kiesza, Mon Laferte, Albert Hammond Jr. (The Strokes), Kinder Malo, Digitalism, Peking Duk (que colaboraron en el penúltimo single de AlunaGeorge), Ms Banks, Strange Names, Cruz Cafuné (del colectivo urban canario Broke Niños Make Pesos) y el MC británico Kojo Funds con Raye.

Entre las curiosidades del mercado que hoy nos hemos encontrado, destaca un EP con descartes del último álbum de EMA, el adelanto de un EP con inéditos que servirá de epílogo al último disco de Niños Mutantes, una remezcla de ‘Me voy’, el tema que unía a Ibeyi con Mala Rodríguez, a cargo del productor valenciano King Doudou (Bad Gyal), una nueva versión del brutal ‘Me gusta’ que la prometedora Lao Ra lanzó hace unas semanas, y la versión del clásico de INXS ‘Never Tear Us Apart’ que interpreta Bishop Briggs para la BSO de ’50 sombras liberadas’, la película que cierra la trilogía.