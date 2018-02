Otro Stroke vuelve por separado: Albert Hammond Jr. anuncia ‘Francis Trouble’

Cinco años después de ‘Comedown Machine‘, el mundo sigue sin ver un disco nuevo de The Strokes, que sin embargo anunciaban hace unos años su regreso al estudio. Mientras, sus integrantes siguen haciendo cosas por separado, por ejemplo, Julian Casablancas acaba de anunciar disco con su proyecto paralelo The Voidz, a través del cual ha estrenado un par de temas tan bizarros como acostumbra.

Ahora Albert Hammond Jr., guitarrista de los Strokes, hace lo propio con ‘Francis Trouble’, que sale el 9 de marzo. El disco será “profundamente personal”, como indica la nota de prensa, ya que Hammond Jr. se lo dedica a Francis, su gemelo nacido muerto. ‘Francis Trouble’ hablará de los “efectos que este acontecimiento ha tenido en su vida y su música a lo largo de los años”.

El primer avance del disco es ‘Muted Beatings’, un número bastante apañado en el que conviven ritmos bailables, guitarras distorsionadas, punteos un tanto Deerhunter, pegadizos “oh oh ohs” y “tu tu tus” y unos desgarrados “I don’t care” hacia el final que por sí solos obligan al “replay”.

‘Francis Trouble’:

01 DvsL

02 Far Away Truths

03 Muted Beatings

04 Set to Attack

05 Tea for Two

06 Stop and Go

07 ScreaMER

08 Rockys Late Night

09 Strangers

10 Harder, Harder, Harder