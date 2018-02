Lady Gaga cancela el resto de su gira europea por sus “dolores graves”

Lady Gaga ha publicado un comunicado en Twitter informando de que vuelve a cancelar su actual gira ‘Joanne World Tour’, que se desarrollaba por Europa. “Desafortunadamente, Lady Gaga está sufriendo de dolor grave que ha impactado materialmente en su capacidad para actuar en directo. Como resultado, Live Nation y Lady Gaga anuncian la cancelación de las 10 últimas fechas de la rama europea de su ‘Joanne World Tour'”, comienza el comunicado. A continuación, reproduce unas palabras de la propia Gaga. “Estoy tan destrozada que no sé ni cómo describirlo. Lo único que sé es que, si no hago esto, no estaría cumpliendo con mis palabras y el significado de mi música”.

Esta cancelación implica la no celebración de sus conciertos en capitales tan importantes como Londres, Manchester, Zúrich, Colonia, Estocolmo, Copenhague, París y Berlín, en Europa, más la fecha en Río de Janeiro que planificó tras la cancelación del año pasado. La última fecha en la que actuó fue el pasado 1 de febrero en Birmingham, coincidiendo con la grabación de un DVD que registrará esta gira en directo y será publicado próximamente.

Como bien sabemos, Lady Gaga canceló su gira a finales del pasado año por los fuertes dolores derivados de la fibromialgia que padece, enfermedad crónica sobre la que hablaba profusamente en su documental ‘Five Foot Two‘. Tras el descanso y recuperación, reubicó las fechas de la gira europea, que comenzó a mediados de enero en Barcelona.