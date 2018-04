Ångie se defiende de las acusaciones de apología del suicidio por su álbum debut

Entre las novedades de este viernes, 6 de abril, que desgranábamos en nuestro artículo y playlist Ready for the Weekend, estaba el primer miniálbum de la artista sueca Ångie. Pese a su nombre poco carismático y, quizá, no muy fácil de recordar, seguro que muchos la recordaréis bien por aquella fantasía de canción y vídeo llamados ‘Smoke Weed Eat Pussy’ con el que nos conquistó tiempo atrás. En esta etapa, como han mostrado los singles ‘Dope’ y ‘Here For My Habits’, ha dejado atrás los colores pastel de su pelo y vídeos –empleados con ironía, sin duda– para apostar por una imagen más oscura.

Pero no hasta el punto que ha mostrado con la portada del disco y su mismo título, revelados ayer y que le han valido numerosas críticas. El disco se llama ‘Suicidal Since 1995’ –su año de nacimiento– y su cubierta muestra un retrato de la artista vestida de negro y con una soga al cuello. Al parecer, numerosas voces la han acusado de enviar a sus seguidores un mensaje que puede entenderse como una apología del suicidio, dotándolo de romanticismo.

Ångie ha salido al paso de las críticas subiendo un breve comunicado a sus redes sociales: “Asumo que el título del disco y la portada son un poco provocativos, pero no intento parecer guay o “glamourizar” el suicidio. Para mí la imagen es preciosa porque es sobre el hecho de que me he sentido una mierda durante toda mi vida pero aún estoy aquí. ¡Aún no he muerto y voy a seguir haciendo arte!”, decía en Instagram y Facebook. Según Wikipedia, Angelina Dehn –ese es su nombre real– tuvo que lidiar en su adolescencia con un TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) que derivó en depresión y un intento de suicidio. El cannabis, dice la misma página, fue su salvación. Anedcóticamente, ‘Suicidal Since 1995’ se cierra con una versión del célebre ‘Venus In Furs’ de Velvet Underground, en la que Lou Reed hablaba de prácticas BDSM.