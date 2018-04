Hinds: “Si ‘Leave me Alone’ eran 12 caras del amor, ‘I Don’t Run’ son 11 caras de desamor”

Por mucho que a sus “haters” les cueste creerlo, las madrileñas Hinds vuelven a publicar un disco reconocido por la crítica internacional. Y por muchos que a sus “haters” les cueste creerlo, vuelven a enfrentarse a una mastodóntica gira internacional por varios países que las lleva por Reino Unido y Europa todo el mes de abril, y por Estados Unidos y Canadá todo el mes de mayo, antes de volver a los festivales europeos este verano. El grupo estará el 31 de mayo en Primavera Sound y el 7 de julio en Joy Eslava, Madrid. Hablamos con sus autoras principales, Carlotta Cosials y Ana Perrote en casa de esta sobre este disco, su relación con la prensa, los meltdowns que deja la sensación de girar durante casi 3 años seguidos, o la famosa cita de C. Tangana. Ambas se muestran entusiasmadas y vivaces sobre su trabajo. La gente va a odiar la naturalidad con la que se quejan de girar por aquí y por allá. Pero a su vez lidian sin problema con el odio que generan, llevándome a cotillear una crítica espantosa que les han hecho en El País. Casi siempre resulta fascinante escuchar lo que tienen que contar por uno u otro motivo. Foto: Alberto Van Stokkum.

Me esperaba vuestro segundo disco antes…

Ana: “¡Y nosotras!”.

Carlotta: “No ha sido nuestra culpa, pero por tener todo bien atado, y que las canciones salgan con la rotativa de UK, y que no moleste en Estados Unidos…”

¿A qué te refieres?

Carlotta: “En Reino Unido tienen que pasar 3 o 4 semanas de un single a otro. No podíamos sacar un segundo single porque el sello no puede presentarlo en la BBC hasta que no pasan 3 ó 4 semanas”.

Ana: “En septiembre no nos daba tiempo, y nos dijeron que necesitaban 6 meses para trabajar. Entre Thanksgiving y Navidad, el 6 de abril era lo antes posible que podía salir”.

Carlotta: “Septiembre era demasiado apresurado, noviembre dicen que es muy raro por las ediciones deluxe y llegas tarde para todas las listas del año, diciembre ya es Navidad, enero es la cuesta de enero. Si has hecho promo antes de Navidad y lo sacas después, se van a haber olvidado de ti. Había que empezar de cero con la promo el 15 de enero”.

¡Pero esto se ha planificado como lanzamiento global, tipo Adele!

Ana: “Pero no somos tan importantes (risas) Estamos en el punto medio de que no podemos sacar el disco cuando queremos y de no ser tan importante”.

¿Y eso os ha tocado la moral, tener el disco hecho tantos meses en un cajón? ¿Cuándo lo acabasteis?

Ana: “Nos jode, porque estamos acostumbradas a trabajar sin parar desde hace 3 años y de repente parar… Pero queremos hacerlo bien, así que nos jodemos y punto”.

Carlotta: “El máster que usamos es del 27 de noviembre, pero el 90% está hecho desde mayo”.



¿En estos meses no os han surgido cambios o retoques?

Carlotta: “Hay algunos detallines, como en una frase hacer un juego de voces, y lo que vamos a hacer es aplicar esos cambios al directo. Tampoco hemos estado componiendo porque el volumen de trabajo de sacar el disco ha sido enorme. Como hacemos todo nosotras: el arte, decidir si handwritten o algo digital, el póster, las lyrics…”

Ana: “El merch”.

Carlotta: “Intentamos que todo salga súper compacto, y hemos tenido desde septiembre para esto que llamamos “trabajo de mesa”, que no es componer, pero es importante”.

Vista vuestra posición, ¿no pensáis en delegar?

Carlotta: “Es que no va a quedar tan bien. Sería rarísimo. Somos adictas al trabajo. Seguimos cuidando el detalle. Cuando el trabajo es de una persona externa lo notamos nosotras y creemos que se va a notar. Se pierde magia.

Por lo que decís, tenéis un apego al formato de disco largo que ya tiene poca gente joven.

Carlotta: “Me gustaría que el disco se recibiera al estilo antiguo, que escuches el disco en su totalidad, de la canción 1 a la canción 11, para ver qué línea hay, qué historia estás tratando de expresar en su totalidad. Va en conjunto con la portada, que te parecerá una tontería, pero estábamos muy concienciadas de las canciones que habíamos escrito, a la hora de decidir mirar fijamente a cámara. Hemos pensado mucho todas las cosas de este disco. Llegará un 50% de los significados que hay detrás, el análisis puede ser más profundo o menos, pero hay un significado”.

¿En algún momento, pensasteis en no salir en la portada?

Ambas: “No, eso no”.

Se me acaba de ocurrir que por ejemplo, The Strokes, una referencia para vosotras, no suelen salir en sus portadas.

Carlotta: “Es un poco antiguo, pero me gusta coger la música y ver quién la hace. “Ah, mira, son estos”. Me parece una carta de identidad”.



¿Por qué esa decisión consciente de mirar a cámara? ¿Es un desafío?

Carlotta: “Cuando miras a los ojos de alguien es como que no estás escondiendo nada. Si no, parece que hay algo que ocultar”.

Ana: “Y queríamos mostrarnos tranquilas, como en el título ‘I Don’t Run’. No estamos desafiantes ni borrachas ni graciosas. Estamos tranquilas, serias, sabiendo dónde estamos mirando. Hemos pensado todo. En el primer disco todo tenía que salir ya, te quedabas hasta las 3 de la mañana en el ordenador escaneando en casa de tu madre, tenías que acabar 4 canciones para grabarlas al día siguiente… Fue una avalancha sin tiempo para nada. Y en este ha sido un gusto decidir cómo queremos estar, seguras, tranquilas”.

¿En algún momento habéis sentido una presión brutal para este segundo disco?

Carlotta: “Era una inercia intrínseca en Hinds decir que sí a todo. De Japón a Australia, Estados Unidos, el “South By”, volver a Madrid para el Orgullo… 2017 ha sido muy bonito, muy creativo, ha sido volcar todo lo que hemos recibido en 2 años y medio de gira. Hemos decidido tocar menos para poder hacer el disco, ha sido el año de crearlo y ha sido muy satisfactorio, ver qué hemos aprendido y ponerlo todo en un álbum”.

Los punteos siguen siendo los ganchos del disco, como en el primero. Se nota por ejemplo en ‘The Club’. ¿Lo hacéis a conciencia?

Carlotta: “Los trabajamos muchísimo”.

Ana: “Nos encanta”.

Carlotta: “Cuando estábamos decidiendo los títulos, en ‘New For You’, nos habría encantado nombrar la canción con el solo. Es la belleza de hablar con un punteo. Un solo de guitarra lo vas a entender da igual el idioma que hables. Tienen mucha carga emocional todos los solos, uno puede llegar arriba, de repente metemos una nota que no es la que esperabas… O repeticiones como en ‘Linda’, que da una cadencia muy dramática”.



‘Linda’ suena muy tristona, melancólica. ¿Quién es Linda? ¿De qué va esta canción?

Ana: “Linda es el sonido de la canción. Nos cuesta escoger títulos y las vamos llamando en función del “vibe”. ‘To the Morning Light’ era “Furious”. Y esta es la única que dejamos y mantuvimos como ‘Linda’. Va de algo muy triste…”

Carlotta: “Es sobre perder el amor involuntariamente, la otra persona lo pierde y tú notas que lo estás medio perdiendo también, no sabes que está ocurriendo, ese misterio del amor que se va…”

Ana: “Y del momento en que te das cuenta”.

“I Feel Cold” también es una canción de amor…

Ana: “Igual que ‘Leave me Alone’ eran 12 caras del amor, este son 11 caras de desamor”.

Carlotta: “Nos pilló en un momento de cambio. Fuimos a la vez, las dos tuvimos cambios personales. Es una pena pero nos vino muy bien para componer (risas)”.





Sobre todo la segunda parte del disco sí que tiene un poso tristón, ¿para vosotras es un disco triste?

Ana: “Es más honesto, más introspectivo…”

Y luego cerráis con una canción lo-fi, en 3 idiomas. Está el morbo de oíros en español, aunque ya hicisteis una banda sonora.

Carlotta: “Pero no la compusimos nosotras”.

Ana: “Esta la pusimos al final porque si pones eso en medio, rompe la continuidad. Es demasiado diferente. La grabamos como siempre con el móvil, y Carlota empezó a cantar en español. La grabación buscaba como un patio español, con las chanclas de gente, los pájaros… Al ser en español nos parecía que pegaba más. Esa canción solo tenía sentido con esa grabación. No pegaba hacerla más rockera ni en inglés”.

Carlotta: “Es una bajada a tierra, va de ser músico, vivir en la carretera… Vimos que teníamos que hacer una canción de carretera, y nos apetecía que fuera más arraigada. Ella (Ana) es medio francesa, por parte de madre, y queríamos que la guitarra sonara lo más “plain” posible”.

Ana: “Es cruda. Es sobre echar de menos a la gente, sobre estar desesperadas, entender que la gente te rechace por la vida que tienes, sobre nunca estar aquí”.

Carlotta: “No es que nunca estemos aquí, es que nunca estamos en ningún lugar”.

La métrica es distinta y se dice que es más fácil escribir pop en inglés por los monosílabos, etcétera. ¿Cómo ha sido el reto de enfrentaros al español y al francés?

Carlotta: “Pues fíjate que no nos gusta que se repitan ciertas palabras en el mismo disco, y al escribir en español de repente tienes todo el vocabulario…”

Ana: “Cuál es la personalidad de Hinds en francés o en español no lo sabemos. En inglés tenemos muy claro cuál es. Es un desafío”.

La vida de rockstar se lleva por delante a muchísimos artistas en los segundos y terceros discos, ¿es algo que habléis entre vosotras?

Ana: “Esta pausa de 6 meses nos ha venido muy bien, el sello necesitaba esos 6 meses y nos han parado los pies. Es verdad que no vamos a tener vida normal, pero ahora que vienen 6 meses de gira, me acordaré de mis 6 meses en Madrid, viendo a todo el mundo, tranquilizándote”.

¿De qué canción estáis más orgullosas esta vez aunque nadie os esté preguntando por ella?

Ana: “Para nosotras tenemos 10 singles dentro del disco. La única que podemos quitar del directo es la última, porque hacer un acústico, como que no”.

Carlotta: “‘Echoing’ va a ser de las que no nos preguntan mucho, y todos los versos tienen un juego de voces, la parada del tercer verso siempre antes…”



Yo sí os iba a preguntar porque me ha recordado un poquito a ‘Brimful of Asha’ de Cornershop, una canción divertida, bailable, que llama la atención, parece que tiene un algo diferente.

Ana: “Es la más caminable, pero en el trasfondo para nada. Parece que va de una cosa y la letra va de otra”.

Carlotta: “Hay contraste entre verso y estribillo. Todo los versos van de “te sigues acordando de mí” y el estribillo, con todas a la vez, es “yo también me acuerdo de ti””.

Ana: “Dijimos: “Ade, hazte un bajo y a ver qué pasa”. El punteo que habría sido una guitarra en el disco 1, aquí lo hace el bajo. El bajo es la melodía que se queda en la cabeza”.

¿Dónde habéis trabajado con el co-productor Gordon Raphael, y cómo ha ido, qué ha aportado?

Carlotta: “En Cádiz. No tenemos una experiencia gigante con productores, no sé si es lo normal, pero se metió muy poco. Es el tipo de productor que deja al grupo ser como es. Las decisiones de este pedal, este ampli… era decisión nuestra. Decía “lo que tú quieras””.

Por eso sois co-productoras…

Carlotta: “Hemos usado nuestros propios instrumentos y pedales en casi todas las canciones. Queríamos tocar las 4 a la vez, que fuera en directo. Nos gusta trabajar con gente que le gusten Hinds, obviamente, y él era fan desde hace un montón. Nos escribió por Facebook cuando teníamos solo ‘Bamboo’ y ‘Trippy Gum’ para decirnos que le gustábamos, y se quedó una puerta abierta”.

¿Le conocíais como productor?

Ana: “Hombre, claro. Ha hecho muchos discos que nos gustan. Tiene un abanico tan grande, sabe adaptarse a diferentes grupos”.

Carlotta: “Nos hizo trabajar un montón las voces, a nivel pronunciación y a nivel experimentar, “más divertidas, más enfadadas, en esta toma tomáoslo tranquilo”. Dio un punto de misterio que favorecía a la canción. Hay una textura en las voces que no existe en el primer disco, también a nivel tonal, con tonos que no estaban en el primer disco y dan mucho color”.

Preguntaba si le conocíais porque no se me hace tan famoso o responsable del sonido Strokes. Igual es que simplemente no es mediático.

Carlotta: “Es cero mediático, se fue a vivir a Berlín, es bastante personaje, hizo ‘Is This It?’ y ‘Room on Fire’ y tiene historias para parar un tren. Nos contaba que pudo tocar con Nirvana. Le paró Kurt Cobain por la calle y le dijo: “¿tú no tocas?”. Le dijo que les faltaba una persona para la gira europea, pero como (Gordon) había quedado con su “dealer”, dijo que no. Estaba tan agobiado por su cita con el “dealer” que le dijo que no. Ahora ya está desintoxicado (risas).

Habéis viajado una pasada, la gira anterior fue monstruosa, y la nueva es monstruosa. ¿Hay algún sitio donde tengáis más ganas de volver?

Ana: “Chicago porque tenemos muchos amigos, por lo que es lo más cercano a estar en Madrid. Son unos 15 amigos, de los que hemos estado en su casa. No son conversaciones todo el rato de “qué edad tienes, soy Ana”, “pues nada, vamos a emborracharnos porque tampoco vamos a hablar gran cosa”. Somos muy amigas de Twin Peaks y ellos se sienten así en Madrid. Da gusto”.

Carlotta: “Te dejas allí un trocitín”.

Ana: “Y a nivel musical, es muy rock, el público es la caña, y muy joven”.

¿Y dónde no tenéis ninguna gana de volver?

Ambas: “Escandinavia”.

Carlotta: “Son demasiado fríos para lo que es un show de Hinds”.

Ana: “Esto es un poco súper racist” (risas).

Carlotta: “Oyes a la gente toser, se oye en toda la sala entre canciones. Es muy diferente de lo que querrías en un concierto de Hinds”.

Ana: “Se salva Copenhague”.

¿Y volveréis?

Ana: “Nos obligarán, llegará un momento. La última vez dijimos que no, y nos dijeron: “es muy importante, compran muchos discos”. Hicimos una gira escandinava, que fue absurdo”.

¿Habéis tenido un “meltdown” gordo durante alguna gira?

Ambas: “Todas y varias veces”.

¿El peor?

Carlotta: “El que fue a la vez en marzo de 2016, más bien al principio de la gira, sabiendo todo lo que nos quedaba. Intentamos crecer a nivel global, a la vez en todas partes, y los 5 primeros meses son los más importantes para todo el mundo. Tienes que estar solo en Reino Unido un mes, en Europa un mes, en Estados Unidos un mes…”.

Ana: “Y luego está España, lo de “¡¡nunca tocáis en España!!”.

Carlotta: “Se nos juntaron 3 meses de “ya que estáis en L.A. tenéis que hacer un vídeo”, y de “cómo vais a estar en Madrid si podéis estar nosedónde”. Decíamos a todo que sí porque cómo vas a decir que no, y tuvimos unos teloneros que nos hundían la vida, cuando normalmente intentamos que nos motiven para salir con ganas hacerlo mejor. No nos gustaban nada, eran muy lentos, y como personas eran más lentas aún”.

¿Pero quiénes eran?

Carlotta: “No lo vamos a decir, es muy feo. No te van a sonar tampoco… un grupo americano”.

Ana: “Se nos juntó ahí todo, discutimos con el mánager, entre nosotras, íbamos a ir a Japón, luego a Australia, estábamos en San Francisco, y como es carísimo, compartíamos habitación las cuatro…”

¿Y cómo salisteis de ahí? ¿Cancelasteis Japón?

Ana: “Fuimos, fuimos. ¡No cancelamos nada!”.

Carlotta: “Salimos siendo más duras con nuestro equipo. Vamos poniendo límites. De ahí salió un grupo de WhatsApp entre las cuatro”.

¿Cómo se llama?

Carlotta: “Se llama “misión ser la polla” para preparar los conciertos (risas). Entonces se llamaba “Hinds, palo de remo””.

Ana: “No nos puedes hacer girar tanto tiempo. No tiene sentido dar un concierto de mierda. En esa gira estaba todo sold-out: enero, febrero, marzo. Si tengo un sold-out y no quiero salir a tocar, algo está fallando”.

¿No os habéis tenido que enfrentar a ningún concierto fuera de Reino Unido sin gente?

Ana: “Sí, la gira escandinava, encima que vamos, ni siquiera vendemos. ¿Como que vamos a pasar a una sala más pequeña? ¡Hemos venido cuando podíamos estar haciendo otra cosa, y no estamos haciendo ninguna entrevista! Anna of the North es amiga y nos decía: “¿cómo venís ahora, con todo nevado? Si está todo el mundo estudiando” (risas).

Con Anna of the North sí que no tenéis nada que ver…

Carlotta: “No, pero es majísima. Tenemos mucho que ver pero personalmente”.

A pesar de todos estos viajes, Madrid sigue siendo la ciudad que más os escucha, según Spotify.

Carlotta: “Sí, y nosotras lo sabemos”.

Ana: “Dicen que en España no triunfamos tanto, pero es que la prensa no está actualizada. En Madrid actúamos en La Riviera, que es de grande como el recinto donde tocamos en Londres”.

No se os trata tan mal en la prensa de aquí, este rifirrafe con la prensa se tiene que terminar…

Ambas: “¡Que se acabe, por favor!”.

Ana: “Ayer leí con Pelayo la crítica de El País del concierto de Costello”.

Carlotta: “No quiero saberlo” (risas).

Ana: “No te puedes imaginar. La mayoría de las críticas ni las leemos, porque ya sé qué va a poner, y para hundirme, no, hay que seguir para adelante. Pelayo nos dijo: “esta ha sido horrorosa”. Y ayer tuve una entrevista con El País y me la leí. Me sacó el periodista el tema y me dice: “No, hombre, estuvo bien”. La había leído hasta la mitad, que estaba más o menos bien, pero la segunda mitad es como si fuéramos el demonio. Al parecer hay solo una persona que hace las críticas de conciertos de El País, y si no le gustamos a él, pues ya está” (risas).

No os voy a preguntar por El País, pero sí por JENESAISPOP.

Ana: “La mejor review de ‘Leave Me Alone‘, la más bonita, fue la de JENESAISPOP. Lo decimos de corazón. De decir, ¿cómo puede entender cosas que no hemos contado a nadie?”.

Eso puso vuestro mánager, Joan Vich, en Twitter, pero yo os quiero preguntar por el vídeo de Carlotta con Cecilio G de El País. Se me ha hecho muy incómodo de ver.

Carlotta: “Lo hicimos hace un año, antes de verano de 2017. Él estaba muy nervioso. Había un guión, la idea era hacer algo tipo Eric Andre, unos shows locos incomodando al invitado pero con producción, por ejemplo le ponen un culo en la cara a Mac DeMarco, le tiran cosas al invitado… Había dos cosas pactadas, como lo de C. Tangana. Pero se hizo la entrevista con un formato y ha salido mucho después como otra cosa que no tiene nada que ver”.

Ana: “A mí me flipa”. (risas)

Carlotta: “Imagino que es más potable de ver si sabes que no lo estoy pasando mal”.



El caso es que hay un momento en el que leéis una noticia que juraría que es nuestra, rollo “C Tangana pide matrimonio a Carlotta” y tú Carlotta, dices: “eso es basura”.

Carlotta: “Pero la basura es C. Tangana, no la prensa. Y de todas formas estaba pactado. Como con todo el tema de C. Tangana nunca he declarado nada… Esa era otra de las cosas, vamos a decir que “vaya basura”, y como entre ellos también tienen beefs…”

En cualquier caso sí entiendes entonces, que sea noticiable que C. Tangana te pida matrimonio en una canción.

Carlotta: “Hay tanta cosa con C. Tangana que no, no tiene nada que ver con el periodista que lo escribe. Es una historia un poco larga”.

¿Cómo has llevado este tema?

Carlotta: “Se me ha ido haciendo peor. Ha sido una pesadilla a posteriori más bien, a nivel personal”.

¿Pero por qué?

Carlotta: “Yo no le conocía cuando hizo la canción, nos enteramos a la vez que todo el mundo. Estábamos en Albuquerque y todo el mundo escribiéndome desde Madrid, preguntándome si era mi amante, que qué coño había hecho, amigos diciendo que sabían dónde ensayaba y que iban a ir a por él, mi ex novio por ahí… Fue un poco locura. Y al final viene a un concierto en la Joy Eslava que hacíamos con Twin Peaks, y le conozco en persona porque en cierto momento habíamos hablado, y me propuso hacer una cover de ‘Hotline Bling'”.

Ana: “Me había olvidado de eso, ¡ay, Dios!” (risas).

Carlotta: “No fue muy agradable el encuentro. No sé muy bien qué contar…”

Ana: “No tienes por qué estar protegiéndole. Aunque tampoco es plan de reavivar”.

El caso es que no hicisteis la cover de Drake…

Carlotta: “No… Y desde entonces me lo he cruzado en algún photoshoot y todo bastante educado y bien. Casi se me hace más raro por su parte”.

Ana: “Él fue un poco desagradable y el asunto no ha sido más desagradable porque tú no has entrado al trapo y porque no has estado aquí (en Madrid)”.

Desde fuera, parecía algo divertido.

Carlotta: “Para mí también lo fue. Yo no me ofendí con la canción ni nada”.

Ana: “La canción era una macarrada y ya está, pero la están dando por culo en Instagram y no sé… no sabes ser simpático, agradable, educado”.

Cuando os entrevisté la otra vez, decíais que os gustaban muchos grupos de chicas. ¿Sigue siendo así?

Carlotta: “Nos inspiran chicas en grupo, pero por desgracia grupos de chicas no se nos ocurre ninguno”.

Ana: “Partes de cómo han hecho la promo Haim, las letras de Courtney Barnett… pero tampoco un ídolo que todo lo que haga me parezca genial”.

Habláis del sexismo en la nota de prensa, y muy claramente se os ha observado con lupa, ¿habéis notado algún cambio en estos tres años?

Ana: “Es muy pronto para decirlo. Igual lo veremos cuando salgan las reviews”.

Lo digo porque hicisteis el anuncio “no es no” mucho antes del movimiento Time’s Up.

Ana: “Yo creo que todo el mundo es más consciente, el tema está en el aire, se están diciendo las cosas, son tiempos delicados, hay mucha información todas las semanas y yo creo que eso es buenísimo. Pero no estamos en el “ya ha ido a mejor”. Estar todo el rato acusando deja en evidencia que esto ocurre sin parar. Creo que los frutos vendrán más tarde”.