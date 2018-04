La canción del día: Buzzy Lee, más Lynch que Spielberg en el clip de ‘Coolhand’

Semanas atrás hablábamos sobre Buzzy Lee, proyecto personal de Sasha Spielberg, que ha gestado su EP debut junto a su “mejor amigo” Nicolas Jaar. Su single, que se presentaba en los mismos días en que el artista de origen chileno lanzaba su sobresaliente disco como Against All Logic, ‘2012-2017’, se llama ‘Coolhand’ y ha ido calándonos lentamente hasta convertirse en una canción difícil de sacar de nuestra cabeza.

Un tema repleto de sutileza pero con una rítmica uptempo, un ambiente misterioso aportado por sintetizadores de querencia retro que recuerdan a proyectos como Au Revoir Simone o Ariel Pink, aunque la bonita voz de Sasha remite, más bien, a la de Feist (en algunos momentos su timbre es prácticamente idéntico). Una canción que embruja con cierto misterio, pero que no es en ningún momento esquiva (‘No Her’, presentada hace pocos días, resulta más oscura, por ejemplo). La producción de Jaar es magnífica, manejando los sintetizadores con sutileza y haciendo de la percusión una auténtica montaña rusa.

Este fin de semana, además, se ha presentado un vídeo oficial para la canción que aumenta su poder. Curiosamente, siendo hija de Steven Spielberg, el clip tiene más que ver con el universo estético de David Lynch que con el de su padre. Saltando del sueño a la realidad, la Sasha más mundana e insegura sueña con un yo que, aún mostrándose estelar en un viejo escenario, está rodeada de sombras. Incluye, para redondear la semejanza, un personaje estrafalario/turbador, personificado en una anciana bailarina. “El mensaje es: ayúdame, me siento insegura y me siento así mucha veces”, revela abiertamente Sasha en una entrevista. Tanto ‘Coolhand’ como ‘No Her’ forman parte de ‘Facepaint’, ese disco breve hecho junto a Jaar que se publica el próximo 27 de abril y que parece que va a despegar a Sasha la etiqueta de “hija de”.