Laura Pausini empuja fuera del armario a la presentadora Toñi Moreno

Ayer Laura Pausini fue trending topic durante la tarde, pero no fue exactamente por su nuevo álbum, ‘Hazte sentir’, ni por su inminente aparición como jurado en una nueva edición de Factor X, con el que Telecinco claramente pretende aprovechar la ola generada por Operación Triunfo 2017. Con motivo del estreno de este programa, la artista italiana visitó ayer por la tarde el magacín televisivo presentado por Toñi Moreno, ‘Viva la vida’.

En un momento de la entrevista, Moreno le dijo a Laura que deseaba ser como ella: “Me encantaría cantar, pero tengo una oreja aquí y la otra aquí. Me encantaría ser madre y no lo soy. Tú tienes todo lo que yo quiero. El marido te lo puedes quedar…” Entre risas, ante esta última frase, Pausini espetó a la presentadora: “¿Te gustan las mujeres?”

Visiblemengte incómoda, la espontánea pregunta dejó a la conductora de ‘Viva la vida’ bastante descolocada y reaccionó primero con cara de póker y luego, intentando bromear, dijo para salir “del entuerto” (sic): “no me gustan las mujeres, me gustas tú”. Una respuesta que, aunque hay que considerar que fue igualmente improvisada, no ha hecho gracia a todo el mundo. Brays Efe, actor que interpreta a Paquita Salas, ha afeado su falta de concreción en un tuit: “¿Sabes lo que sería un entuerto para las lesbianas que te ven? Que fueras lesbiana y dijeras que no porque te da vergüenza serlo. Entonces el nombre de tu programa sería una ironía”.

En Factor X, Pausini compartirá mesa de jurado con Risto Mejide, el locutor de Los 40 Xavi Martínez y el productor musical Fernando Montesinos. El habitual Jesús Vázquez conducirá el programa.

Momentazo en #VivaLaVida91 con Laura Pausini y Toñi Moreno. Laura: “¿te gustan las mujeres?”

Toñi: “me gustas tú” pic.twitter.com/UTGvUGeVWt — M (@casasola89) April 8, 2018