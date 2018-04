Fleetwood Mac echa a Lindsey Buckingham y le sustituye con Neil Finn y Mike Campbell

La noticia insólita de la semana en el mundo musical nos la trae Rolling Stone América, que asegura desde su titular que Fleetwood Mac han expulsado de sus filas al mítico Lindsey Buckingham, quien entraba a formar parte de la banda en 1974, estando por tanto en la formación clásica del grupo y en todos sus discos históricos, de ‘Rumours’ a ‘Tango in the Night’ pasando por ‘Tusk’.

La bomba saltaba cuando el segundo guitarrista Billy Burnette tuiteaba el pasado 4 de abril: “Última hora: Lindsey Buckingham está fuera, pero yo no estoy dentro”. Aunque ha borrado el tuit, Rolling Stone ha podido confirmar la salida de Buckingham. Además, hay comunicado de Fleetwood Mac confirmando el asunto, aunque de manera poco clara.

El texto no menciona a Buckingham y anuncia más que nada los sustitutos en la formación: “estamos emocionados de dar la bienvenida a talentos musicales del calibre de Mike Campbell y Neil Finn a la familia de Fleetwood Mac. Con Mike y Neil, tocaremos todos los hits que a los fans les encantan, y además sorprenderemos a la audiencia con algunas canciones de nuestro catálogo histórico de canciones. Fleetwood Mac siempre han sido una evolución creativa. Estamos deseando hacer honor a ese espíritu en esta gira”.

Neil Finn de Crowded House también aporta un comunicado a Rolling Stone en el que dice que hace “dos semanas” recibió la invitación, que está encantado con este proyecto “fresco y excitante” con tantas “grandes canciones” y que lo mejor de todo es que “sonaban muy bien juntos”. Por su parte, Mike Campbell es conocido por haber tocado con Tom Petty.

Ese afán del grupo de tocar “todos los hits” pone sobre la mesa si la banda se atreverá a tocar sin Lindsey ‘Go Your Own Way’ o, peor aún, ‘Big Love’, pues en directo solía presentarse con una versión suya espeluznante, completamente en solitario. Hay que recordar que durante la ausencia de Christine McVie, Fleetwood Mac no solían hacer en vivo ‘You Make Loving Fun’.

Se desconoce el fondo de la cuestión, más allá de un desacuerdo para esta gira, si bien hay que recordar que Lindsey Buckingham y Christine McVie sacaron un disco juntos recientemente… porque Stevie Nicks no estaba disponible. Sumando el cáncer que sufrió John McVie, qué pocas veces se ha visto a estas 5 personas juntas sobre un escenario pese a las múltiples reuniones…