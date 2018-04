Lykke Li anticipa novedades bajo el nombre ’So Sad So Sexy’ con un vídeo-teaser

Suponíamos, dado que es una de las artistas confirmadas en el próximo Primavera Sound 2018, que Lykke Li preveía publicar nueva música en estos primeros meses del año y, efectivamente, parece que va a ser así. Hace unas horas la artista sueca subía a su perfil de Instagram un clip en el que suena una intro musical y que culmina con las palabras ’So Sad So Sexy’ que, de manera bastante probable, será el título de un single o un álbum que, a tenor del timing, quizá podría llegar este mismo viernes.

En el vídeo, con el trasfondo de un sintetizador y un riff de guitarra, la artista sueca revela una nueva imagen, con el pelo corto y teñido de rubio platino. En la filmación, de estética casera rollo Super 8, podemos verla observando una ciudad de noche, con un abrigo de cuero negro y neón, pero también, aludiendo a esa sensualidad del título, posando entre sábanas blancas o en ropa interior.

Lo que sea ‘So Sad So Sexy’ sería la primera música original en solitario de Lykke Li desde que publicara en 2014 ‘I Never Learn’. Sin embargo, hace poco más de un mes lanzó por sorpresa el single ‘Time In A Bottle’, una versión del cantautor Jim Croce que interpretábamos como una pista de su próximo sonido, aunque había explicado a Pitchfork que su nueva música sería “más pop” que su anterior álbum, propenso a la balada épica. El año pasado también lanzó dos singles como parte del supergrupo LIV, formado por ella con Jeff Bhasker, Andrew Wyatt y Pontus Winnberg (ambos, miembros de Miike Snow) y Björn Yttling de Peter Bjorn and John. Esperamos saber más de ‘So Sad So Sexy’ muy pronto.