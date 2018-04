Bunbury, Crystal Fighters, Bebe, Molotov o Miranda! conviven en Río Babel: cartel por días

El año pasado debutó en el panorama veraniego madrileño un festival que acercaba a España lo mejor del actual panorama musical Latinamericano, combinando propuestas masivas con otras más arriesgadas. Hablo de Río Babel que, tras el éxito de su primera edición, vuelve los próximos días 6 y 7 de julio al recinto de IFEMA con una propuesta similar, anunciando hoy, además, su distribución por días.

El viernes 6 de julio estará encabezado por Bunbury, que sigue presentando su buen disco rock del pasado año, ‘Expectativas’. Los mexicanos Molotov serán el segundo gran nombre de esa noche en la que también actuarán Los Auténticos Decadentes (celebran sus 30 años en los escenarios), los madrileños Alamedadosoulna (una actuación exclusiva “después de su criogenización” dice la nota de prensa del festival), el indie folk de los peruanos We The Lion, la banda multicultural Jenny and The Mexicats, y rematará King Coya, con una sesión de su particular fusión de la música andina con la cumbia y la electrónica.

El sábado 7 de julio destacan los británicos Crystal Fighters, el jazz latino mezclado con reggae y ska de los australianos The Cat Empire, Bebe, que, 3 años después de ‘Cambio de piel‘, quizá presente nuevas canciones, el electropop de Miranda!, el dúo electro peruano Dengue Dengue Dengue o los argentinos Caligaris. Arco, desde Granada, presenta su segundo disco en solitario, y Quantic ofrecerá, junto a su banda, esa fusión entre cumbia, salsa, bossa nova, soul, funk y jazz.

El festival, que también cuenta con una destacada oferta gastronómica, ya ha puesto tanto los abonos (65 euros más gastos, 10 euros los infantiles) como las entradas de día (40 euros más gastos) a la venta. Puedes encontrar toda la info en su web.