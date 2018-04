Kamasi Washington presenta su nuevo disco doble, ‘Heaven & Earth’, con sendos singles de 10 minutos

Tras conquistar a la crítica con su disco ‘The Epic’ y con sus colaboraciones con gente como Thundercat o Ibeyi, Kamasi Washington anuncia su segundo álbum. Será un disco doble llamado ‘Heaven & Earth’. De la primera parte, “Heaven”, conocemos hoy el single ‘Fists of Fury’; y de la segunda parte, “Earth”, también se revela otro tema, ‘The Space Travelers Lullaby’. Oficialmente el disco “explora su visión sobre el actual caos global y el futuro que nos espera”.

Nadie mejor que él para contarnos el sentido de todo esto: “El mundo en el que mi mente vive, vive en mi mente. Esta es la idea que me inspiró hacer este álbum, Heaven & Earth. La realidad que experimentamos es una mera creación de nuestra conciencia, pero nuestra conciencia crea esta realidad basada en estas mismas experiencias. Somos, simultaneamente, los creadores de nuestro universo personal y las creaciones de nuestro universo personal. La Tierra (Earth) representa el mundo como lo veo externamente, el mundo del que formo parte. El Cielo (Heaven) representa el mundo que veo en mi interior, el mundo que es parte de mí. Lo que soy y las elecciones que tomo se encuentran en algún punto intermedio”.

Ambos singles, de 10 minutos y parajes entre el jazz, la banda sonora y la experimentación, se presentan con un par de escenas creadas por el artista británico y director Jenn Nkiru. Es el adelanto de un proyecto fílmico alrededor de ‘Heaven & Earth’ que verá la luz a finales de este año. Se avanza que Thundercat, Terrace Martin, Ronald Bruner Jr., Cameron Graves, Brandon Coleman, Miles Mosley, Patrice Quinn, Tony Austin y otros artistas contribuyen en el álbum, que dura más de 2 horas y media.

Kamasi Washington actúa el 13 de mayo en Madrid y el 14 de mayo en Barcelona.

I. EARTH

1. Fists of Fury

2. Can You Hear Him

3. Hubtones

4. Connections

5. Tiffakonkae

6. The Invincible Youth

7. Testify

8. One of One

II. HEAVEN

9. The Space Travelers Lullaby

10. Vi Lua Vi Sol

11. Street Fighter Mas

12. Song for the Fallen

13. Journey

14. The Psalmnist

15. Show Us the Way

16. Will You Sing