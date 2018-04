Las mejores canciones del momento: abril 2018

Como cada mes, renovamos nuestra playlist con las mejores canciones del momento.

Triángulo de Amor Bizarro / Les llevaré mi cruz: La canción más pop y TAB del nuevo EP de Triángulo de Amor Bizarro, ‘El gatopardo‘, es la feminista y anti-paternalista ‘Les llevaré mi cruz’, que acaba de presentar vídeo de Luis Cerveró.

Bad Gyal, Dubbel Dutch / Candela: Entre los grandes “growers” de ‘Worldwide Angel‘ de Bad Gyal, el segundo single, ‘Candela’, que ha estrenado vídeo rodado en Jamaica.

Kali Uchis / In My Dreams: Nuestro último Disco Recomendado es ‘Isolation‘ de Kali Uchis, aquí en compañía de Damon Alborn y producida por Gorillaz en una estupenda canción de electro lo-fi.

Delaporte / Un jardín: Uno de los virales más potentes y originales de los últimos meses es el del dúo italo-hispano Delaporte con ‘Un jardín’, sobre todo después de haberse pasado por ‘Fama’.

Azealia Banks / Anna Wintour: Azealia vuelve a sumergirse en sonidos años 90 para el single principal de su próximo lanzamiento, que nunca menciona a la directora de Vogue.

MNEK / Tongue: También noventera, aunque con una base más deconstruida, es la canción de MNEK cuyo vídeo ha tenido que defender de las “acusaciones” de ser “demasiado gay“.

A.A.L. / Some Kind of Game: Y más maneras de ver los 90 con Nicolas Jaar, que ha publicado un disco maravilloso firmado como All Against Logic que incluye este tiro llamado ‘Some Kind of Game’, con algún truco aprendido de Avalanches.

Brigitte Laverne / Tinder Love: La catalana Brigitte Laverne ha publicado al fin su minidisco y en él deslumbra esta canción algo alejada del italo pero seductora, sobre la irrealidad del amor 2.0.

Leon Bridges / Bad Bad News: El gran Leon Bridges ha publicado dos adelantos simultáneos de su segundo disco y ambos han sido seleccionados como “La canción del día” por nuestra web. Este es el más jazzy y bailable, aunque también hay balada.

Kacey Musgraves / High Horse: Kacey Musgraves critica los parámetros del country desde dentro, aquí en concreto su machismo de “caballos grandes” anden o no anden, su “arrogancia”, comenzando con un guiño a la música disco.

Olov Antonsson / Månsken över Umeälven: Aunque editado en 2016, recientemente descubríamos y recomendábamos el estupendo disco del sueco Olov Antonsson, que va a encantar a seguidores de Jens Lekman, el primer Scott Walker, Joel Alme, Elefant y Miqui Puig.

Kate Nash / Drink About You: La Kate Nash rockera sigue teniendo ases bajo la manga, como este pepinazo de 3 minutos, a medio camino entre Shampoo y las riot-grrrls si es que no era lo mismo.

Albert Hammond Jr / Muted Beatings: También con el punto justo de guitarras eléctricas y elementos llenapistas tenemos esta canción del guitarrista principal de los Strokes, extraída de su nuevo disco.

Escuelas Pías / La muerte dulce: Tras su inicio ultra Human League se esconde un nuevo tema lleno de claroscuros de Escuelas Pías (con miembros antes en Sundae), cuyo vídeo estrenábamos recientemente.

Putochinomaricón / El test de la Bravo y la Superpop: El single inédito del miniLP de Putochinomaricón para Elefant critica la estupidez de la influencia de los tests de las revistas adolescentes, sobre sonidos PC Music.

Let’s Eat Grandma / Hot Pink: SOPHIE está precisamente en los créditos de la que es una de las revelación más claras y más 2018 de los últimos tiempos, Let’s Eat Grandma.

C. Tangana, Alizzz / Llorando en la limo: Hay nueva mixtape de C. Tangana cuando aún estamos lejos de cansarnos de ‘Ídolo‘. Se ha asentado además en el top 30 español oficial sin más promo que su vídeo.

Friendly Fires / Love Like Waves: Ha tardado en llegar pero no ha decepcionado ni un ápice el single de Friendly Fires, fiel a su sonido veraniego, pero no demasiado obvio.

Soleá Morente / Baila conmigo: Otro Disco Recomendado es el segundo de Soleá Morente, y su canción estrella es este ‘Baila conmigo’ que arranca en plan Pet Shop Boys para terminar más bien en plan Camela.

Calvin Harris, Dua Lipa / One Kiss: Volvemos a los 90 de mano del single que se han sacado de la manga Calvin Harris y Dua Lipa y que puede ser número 2 directo en Reino Unido.

GusGus / Lifetime: Más larga, más envolvente y en una palabra, mejor, es esta canción perdida del último disco de GusGus que aún no ha sido single pero lo merecería. Atentos fans de Junior Boys.

Drake / Nice for What: El último hit global de Drake, ‘Nice for What‘, se construye sobre un sample de ‘Ex-Factor’ de Lauryn Hill.

Cardi B / Be Careful: Lo mismo que puede decirse, aunque no de manera tan evidente, sobre el single que presenta el disco de Cardi B.

The Weeknd: No es el single pero sí una de nuestras canciones favoritas del minidisco de The Weeknd: ‘Privilege’ cierra ‘My Dear Melancholy,‘ con un precioso bucle de piano.

Laura Veirs / Lightning Rod: Laura Veirs se ha ayudado de la artista vasca Izar Etxeberria para el arte de su nuevo disco, en especial su último vídeo, y pudimos hablar con Izar sobre ello.

Fernando Alfaro / Sangre en los surcos: Una de las canciones inéditas del disco de autoversiones de Fernando Alfaro está dedicada a su amigo Ricardo, fallecido de sida en los 90, si bien ha dejado más huella que la que aún puede encontrarse en la colección de vinilos de Alfaro. Nos lo contó en esta gran entrevista.

Jonathan Wilson / There’s A Light: Espectacular canción de Jonathan Wilson que debería haber cerrado -gracias a esos coros fantasmagóricos- alguno de los capítulos de la tercera temporada de ‘Twin Peaks’.

Barbara Carlotti / Voir les étoiles tomber: Entre los descubrimientos que nos ha traído Angèle Leciel en su playlist Bonjour, Les Copains!, 100% femenina, la cantautora Barbara Carlotti, de la que rescatamos esta excelente canción. Atentos fans de Laetitia Sadier.

Jesse Baez, C. Tangana / No eres tú: Y no hemos terminado con C. Tangana, pues el tema que ha presentado con Jesse Baez sobre la falsedad de las redes sociales, en particular de Instagram, también es hitazo…

GLAS / Hoy todo puede suceder: De la playlist “Canciones que deberían estar petando (4)” hay que rescatar la producción electropop de GLAS, que debería encantar a todos los seguidores de Miss Caffeina, Varry Brava, etcétera.