Gruff Rhys es un Lee Hazlewood con conciencia ecologista en ‘Frontier Man’

Gruff Rhys, cara más reconocible de Super Furry Animals –que se reactivaron en los últimos tiempos en una gira de reunión–, publica nuevo disco en solitario tras la buena acogida de ‘American Interior’, un singular proyecto conceptual (incluía un álbum, un libro y un documental) alrededor de la figura de John Evans, un ranchero de Gales que viajó a América en 1792 para descubrir si las leyendas sobre una tribu de nativos, los Madogwys, que presuntamente hablaban su idioma, eran ciertas.

Ahora anuncia la próxima publicación, el 8 de junio, de ‘Babelsberg’, un nuevo álbum de estudio. Un disco que pretende retratar su preocupación por la deriva absurdista de la humanidad. Como ejemplo, la historia que le llevo a dar este nombre al álbum: sus 10 canciones se grabaron en una sesión de tres días en el estudio que tenía en Bristol Ali Chant, productor del álbum, tras la cual el edificio era demolido para construir unos apartamentos de lujo. “Estaba buscando una palabra que evocara a la Torre de Babel –gente construyendo torres para alcanzar una idea del cielo, pero quizá creando una especie de infierno (¡Soy ateo, de todas maneras!)–“, cuando encontró la palabra “Babelsberg” entre sus notas del año 2014. “Cuando escuchaba estas canciones juntas, al fin tenía sentido por qué había escrito esa palabra”.

Este Rhys concienciado aparece también en el primer adelanto del álbum, ‘Frontier Man’. Concretamente en su vídeo oficial, que le lleva de su nevado Cardiff natal en un periplo por un “Cardiff imaginario (…), a través de los más profundos valles y la helada tundra de mi imaginación”. Todo para encontrar una papelera donde depositar una botella de plástico que un desaprensivo (su batería Kliph Scurlock, ex-Flaming Lips) tira al suelo. Un alegato para salvar la Tierra de los desechos plásticos que, asegura, la destruirán.

En contraste con este mensaje catastrófico (y desgraciadamente bastante acertado) destaca la preciosa canción que lo acompaña. Un tema que dilata la fórmula de ‘American Interior’, en su aparente propósito de reivindicar un estilo de canción ya casi inédito: el del folk magníficamente orquestado de Lee Hazlewood, embellecido por espectaculares arreglos de coros femeninos, metales y cuerdas (interpretados por la Orquesta Nacional de Gales de la BBC, escritos por el compositor Stephen McNeff). Una auténtica maravilla que potencia su mensaje, sin duda.

Tracklist de ‘Babelsberg’:

1. Frontier Man

2. The Club

3. Oh Dear!

4. Limited Edition Heart

5. Take That Call

6. Drones In The City

7. Negative Vibes

8. Same Old Song

9. Architecture Of Amnesia

10. Selfies In The Sunset