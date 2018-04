Rels B / Flakk Daniel’s

No es la imagen de Rels B precisamente la de un tío creído y subidito, aunque ‘Flakk’s Plan’, una de sus nuevas canciones, pueda llevar a pensar eso: esa especie de ‘God’s Plan: Revisited’ donde, además, ese “Dios” del tema de Drake pasa a ser el propio Rels en el título (con guiño incluido al ‘Say My Name’ de las Destiny’s Child, como curiosidad). Si quisiera ir de divo podría, eso sí, porque los “números de divo” los tiene: millones y millones de reproducciones en Spotify (solo dos de este nuevo disco suman ya casi 10 millones) y, como Drake, tiene esa prolífica capacidad para entregar canciones: tras ‘Boys Don’t Cry‘, ‘Inéditos‘, ‘Nueva Generación’ y temas sueltos, aquí llega otra entrega, sin respiro. Sin respiro y con portadón.

Comparte con las anteriores ciertas constantes, como las referencias a familia (‘Diles’ o ‘Si me muero’), y el aura de estrella que se mantiene fiel a sus convicciones: “soy de esos raperos que quisieron comprar / pero yo supe decir que no” comenta en ‘Flakk’s Plan’, recordando al “tu rapero favorito está forrao / tú creyéndote que es pobre y que vive ajustao” de ‘Borracho en el salón’. En este sentido, sigue sabiendo mezclar esos momentos de chuleo con la sencillez y la modestia, como en ‘Es Mejor‘ (“te he visto ladrando pero nunca mordiendo / ey niño, tienes mucho cuento”), y sigue sabiendo crear ambientes sugerentes, como en ‘Buenos Genes’, su colaboración con Dellafuente –ya habíamos podido escucharles juntos en ‘Amantes‘ de Josele Junior–, o en la sexualidad que rodea ‘Reina de Pikas’, y que explota en “yo te limpio la escalera y el trono / te lo veo y es como / unanana unanana”. Abierto a interpretaciones.

Siguen, por tanto, puntos fuertes de sus anteriores trabajos, aquí mejorados y resultando en temazos como ‘Love it‘ (“amo que no quieras a nadie / amo que te quieras a ti”) y ‘Lejos de ti‘, con un puente que es otro rollo, y con el que necesitamos que alguien se marque un mashup con el “we fight, we break up / we kiss, we make up” de ‘Hot N Cold’. Coñas aparte, ‘Love it’ y ‘Lejos de ti’ son de las mejores letras que ha escrito, y no son en absoluto lo único destacable de este disco, lo que da una idea del talento de Dani; un talento que crece, extendiéndose ahora fuera del cóctel de rap, r&b y electrónica. Se añaden toques de dancehall, afrobeat y reggaeton en una producción donde siguen Itchy & Buco y él mismo, se suman Wax Dee, Jambo y Lex Luthorz… sin contar las colaboraciones: una con D.L. Blando y la mencionada con Dellafuente. Cada trabajo de Rels B es, desde luego, mejor y más completo que el anterior y, aunque lo de “joven promesa” ya no tiene mucho sentido con esos streamings, es obvio que promete mucho.

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Lejos de ti’, ‘Love it’, ‘Flakk’s Plan’, ‘Buenos Genes’, ‘Reina de Pikas’

Te gustará si te gusta: Drake, Dellafuente, Recycled J, C. Tangana, Post Malone

Escúchalo: Spotify