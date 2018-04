Cardi B desvela cuánto cobrará por actuar en Coachella y se asegura el número 1 en EE UU

Cardi B es la rapera de moda, y eso se refleja en las cifras que está consiguiendo su esperadísimo debut, ‘Invasion of Privacy‘: el disco será número 1 esta semana en Estados Unidos con toda probabilidad según las estimaciones de HITS Daily Double, que se sitúan entorno a las 215.000-225.000 copias sumando ventas y streaming. A su salida, ‘Invasion of Privacy’ logró ya las cifras equivalentes a un Disco de Oro, y el éxito que está consiguiendo el single nuevo ‘Be Careful’ en el país (debuta en el top 16), además del potencial de temas como ‘Bickenhead’ o ‘I Like It’, le aseguran un recorrido estable por las listas americanas. En UK será top 10 seguro, pero posiblemente quede fuera del top 5.

Belcalis Almanzar (así se llama Cardi B) presentará ‘Invasion of Privacy’ esta semana y la siguiente en el festival Coachella, y en una entrevista en Sirius FM, la rapera del Bronx, haciendo gala de su honestidad sin filtros, ha desvelado cuánto cobrará por sus dos actuaciones en el mastodóntico festival californiano: 70.000 dólares por concierto. Cardi B, que reconoce no haber sido consciente, hasta hace poco, de la popularidad del festival, afirma que esta cifra se debe a que cuando se confirmó en el cartel, “hace unos seis meses”, todavía no era tan famosa, y es verdad, ya que, aunque B fue muy popular durante 2017 gracias a su single ‘Bodak Yellow’, hace seis meses acababa o estaba a punto de lograr el número uno en Estados Unidos con esta canción, por lo que todavía no tenía el caché del que disfruta ahora.

La autora de ‘Drip’ reconoce además que invertirá unos 300.000 dólares por la puesta en escena de sus conciertos en Coachella, de modo que perderá dinero, aunque no parece que le vaya a ser muy difícil recuperar esos 140.000 dólares durante 2018 gracias al éxito de su disco y de su creciente popularidad. Al paso que va, no nos extrañará verla siendo “headliner” de festivales tipo Coachella o Glastonbury en los próximos años.