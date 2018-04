‘Buster’, ‘El punto frío’, ‘Hai vida en Bran?’ y otras webseries que están dando que hablar

Desde hace varios años se celebra en la localidad de Carballo (A Coruña) el Carballo Interplay, un festival sobre webseries y contenidos digitales, que este año celebraba su quinta edición homenajeando a mujeres olvidadas del mundo audiovisual como Alice Guy o Hedy Lamarr y presentaba una extensa programación en la que cabían desde charlas sobre plataformas digitales a una con Carlangas de Novedades Carminha, pasando por una actuación de Mounqup, un debate a cuatro (PerraDeSatán, Teresa Segura, Belena Gaynor, Abi Power) sobre los cánones de belleza, talleres infantiles y hasta una charla sobre Operación Triunfo. Y, por supuesto, lo más comentado: proyecciones. Hemos querido seleccionar 5 (+1) de las series que se proyectaron en el Festival; probablemente, en unos meses algunas de ellas estén en la boca de mucha más gente.

Hai vida en Bran?

Bowie y el Depor. Aunque parezca mentira, ambos temas se unen en la historia de Mariña, una chica que se fue a Madrid ilusionadísima a estudiar Bellas Artes, y vuelve frustrada a su pueblo para trabajar por las noches en una gasolinera. Allí se encontrará con un andrógino y creativo ser imaginario que le animará a no rendirse con sus sueños. Ángela Andrada recibió el año pasado el premio a mejor proyecto de webserie en gallego y, con él, algo de dinero para llevar a la realidad lo que tenía en su mente. A lo Lena Dunham, Ángela se propuso escribir, dirigir y protagonizar esta serie de la que pudimos ver sus tres primeros capítulos en el festival. El resultado de hacer todo a la vez podría ser un desastre, pero todo lo contrario: aunque hay aspectos que pulir, naturales en alguien que está empezando, se observan ideas muy potentes, y un talento al que esperamos que le lleguen ofertas en los próximos meses, porque tiene cosas muy interesantes que contar. De momento, os dejamos con el trailer.



Buster

Y de una cara tan nueva pasamos a dos pesos pesados en las webseries como son David Sáinz y Teresa Segura, responsables de la mayor premiada en el festival: ‘Buster’ se llevó mejor serie, mejor dirección, mejor guión, y mejor actor para Manuel Noguera. Noguera está perfecto en la serie, siendo él y el guión las mejores bazas; un guión cargado de humor no apto para todos: si creíais que el humor de ‘Vergüenza‘ era incómodo, preparaos para ésta. A través de diez episodios de cinco minutos de duración, se van contando distintos instantes en el día a día de la vida real-pero-no-del-todo de Buster, que en solo unos minutos ya se gana al espectador. La serie va sobrada de momentazos desde el minuto uno (con esa visita al dentista), pero recomendamos especial atención a una curiosa oferta de trabajo, al momento en que ‘Black Mirror’ se cruza con las Comic Sans, a la capacidad para divertirse sin beber, o a una sesión de terapia que dejaría sin recursos al Hannibal de Mads Mikkelsen. Toda una joyita que podéis ver en Flooxer y de la que necesitamos más dosis.

El punto frío

Una serie de terror sobre La Santa Compaña. Lo primero que haces al leer eso es sorprenderte, pero lo segundo es preguntarte, en realidad, cómo no se había producido aún algo así. Playz aprovechaba el festival para preestrenar ‘El Punto Frío’, una serie cuyo director, Alberto Ortega, llevaba años intentando sacar adelante y en la que un chico que lleva una especie de ‘Cuarto Milenio’ lowcost se cruza en la investigación de una policía sobre un crimen con toques sobrenaturales. En el piloto destaca especialmente el trabajo de Natalia Rodríguez, aunque habrá que ver cómo se van desarrollando los personajes de David Solans y Lola Baldrich. Podéis verla a partir del 17 de abril en RTVE.

Polis corruptos

Tras ganar en la pasada edición del Carballo Interplay con ‘A Todo Riesgo’, la productora A Man from Murcia presentó en el Festival su nueva serie, ‘Polis Corruptos’, de la que se pudo ver el capítulo 9. La idea era conseguir una historia de pretensiones sencillas, aunque en la práctica no ha resultado tan sencilla de rodar, según aseguraba Irene Guerrero, su directora. Bruno Martín y Mario Mayo se compenetran muy bien como Triana y Vallecas, los protagonistas de una buddy cop a la española. Podéis verla aquí:



God’s 17

Una religión que pretende abarcar a todas las religiones, tomando lo mejor de cada una, y no discriminando a nadie. Seguro que habéis pensado -o escuchado de otra persona- algo así, y esa es la base de la que tira Nir Shelter para proponernos un mockumentary sobre una pequeña comunidad religiosa donde, por mucho que sus líderes se propongan no ofender a nadie y ser lo más políticamente correctos posible (de hecho, no les gusta llamarse “líderes”), la convivencia dista mucho de ser idílica. Paul Wilson, Claire Langsford, Courtney Powell y Brett Health son los protagonistas de esta comedia de la que pudimos ver el piloto, y que recuerda más a ‘Modern Family’ que a ‘The Office’. Podéis verla aquí:



Noche de paz

Agustina y Pedro Levati son los responsables de esta ficción argentina que parte del recurso flashforward + “equis meses antes” pero situándonos en una cena de Nochebuena con alto porcentaje de acabar mal, y en todos los preparativos que llevan a ella, con sus respectivos inconvenientes. Los creadores aciertan al darle el papel de la matriarca a Mirta Busnelli, una figura de grandísimo peso en la interpretación argentina, que es con diferencia lo mejor del piloto que pudimos ver, aunque también participan en la serie otros actores como Héctor Díaz, Mercedes Scapola, Maida Andrenacci o Juan Grandinetti. Podéis verla aquí: