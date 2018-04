Superorganism aúnan animación 8bit y surrealismo en su nuevo vídeo para ‘Night Time’

Hay muchos temas destacables en el debut homónimo de Superorganism, la banda de 8 miembros con sede en Londres -pero orígenes en Japón, Australia, Nueva Zelanda y la capital británica- que ha sorprendido en los últimos meses con dos hitazos de “collage pop” moderno como ‘Something on Your M.I.N.D.’ y ‘Everybody Wants to Be Famous’.

El colectivo liderado por la jovencísima Orono Noguchi presenta ahora videoclip para otro de los temazos de su disco, ‘Night Time’, uno de sus mayores éxitos en streaming. Dirigido por Robert Strange, que se ha encargado de todos los videoclips del grupo, el vídeo aúna animación 8bit y surrealismo en, según la nota de prensa, una “nueva pieza en el puzzle definitivo de Superorganism, que no parece acabar nunca para dar concepto a una banda que no encuentra límites”.

Superorganism presentarán su debut el 30 de mayo en Teatro Barceló de Madrid y el 1 de junio en Barcelona, dentro de la programación del Primavera Sound.