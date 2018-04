Álvaro Soler, The Weeknd y Mala Rodríguez entran en la lista de singles española

‘X’ de Nicky Jam y J Balvin continúan siendo el número 1 en la lista de singles española, mientras ‘Me niego’ de Reik, Ozuna y Wisin sube al puesto 2. Habrá que esperar a la semana que viene para comprobar si las dos versiones de ‘Lo malo’ suman puntos suficientes para derribar ‘X’. Por lo que se ve en Spotify, parece que sí.

La subida más fuerte de la semana es ‘1, 2, 3’ de Sofia Reyes, De La Guetto y Jason Derulo, que pasa del puesto 13 al 7, y también destacamos la subida del 28 al 19 de ‘Llorando en la limo’ de C. Tangana y Alizzz. Es el tercer top 20 en España para Puchito tras ‘Mala mujer’ y ‘Guerrera’ con Dellafuente.



En cuanto a entradas, como ya se intuía, las más fuertes son para Álvaro Soler con ‘La cintura’ (puesto 49) tras la viralización de esta en Youtube; y The Weeknd con ‘Call Out My Name’. Esta, ya un éxito internacional (número 4 directo en Estados Unidos, número 7 en Reino Unido), asoma la cabeza en nuestro complicado país en el número 58.

El listado de entradas de la semana se completa con el cuestionado invento de Juan Magán y Mala Rodríguez con ‘Usted’. Es puesto 62 y es la primera entrada de Mala Rodríguez en singles desde que la lista de streaming existe. Cuando la lista de singles en España se componía de ventas y descargas testimoniales, Mala Rodríguez llegó a ser número 1 con ‘Por la noche’ (2006) y número 30 con ‘No pidas perdón’ (2010).