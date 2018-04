The Weeknd vende más que The Vaccines sin edición física

La nueva lista de ventas en España se corresponde con los días de Semana Santa, lo cual explica la absoluta falta de movimiento en las posiciones principales, encabezadas por tercera semana consecutiva por Manolo García con ‘Geometría del Rayo’, certificado como disco de oro por Sony. La subida más fuerte es ‘Yo me veo contigo’, que no es el último disco de Melendi (‘Ahora’ sigue en el puesto 2) sino un compilado de 69 canciones suyas: pasa del puesto 36 al 12 en su 17ª semana con todos nosotros.

La entrada más fuerte es Franco Fagioli con ‘Handel Arias’ en el número 32, seguida de Ben Harper & Charlie Musselwhite con ‘No Mercy In This Land’ en el puesto 38. La lista de novedades en ventas en España se cierra con BTS en el número 96 con ‘Face Yourself’. Eso sí, quizá es más curioso que The Weeknd entre al puesto 45 en ventas con ‘My Dear Melancholy,’, tan por encima de lo nuevo de The Vaccines (puesto 83 con ‘Combat Sports’) si recordamos que Abel Tesfaye no cuenta de momento con edición física, ni CD, ni vinilo, ni cassette. No sabemos quién compra en iTunes en España, pero lo mismo ha sucedido en Estados Unidos, donde The Weeknd es número 1 directo del Billboard 200; e incluso en Reino Unido, donde The Weeknd es top 3 por encima del top 4 de los locales The Vaccines. Ni que decir tiene quién vapulea a quién en cuanto a streaming.



Precisamente en cuanto a streaming, hay que destacar que Izal siguen en el número 1 de “streaming álbumes”, por cuarta semana consecutiva, con ‘Autoterapia’. Entran el debutante Rich the Kid con ‘The World Is Yours’ (puesto 60, top 2 en Estados Unidos) y Hayley Kiyoko con ‘Expectations’ (91). Esta última pasaba por nuestra sección “Revelación o Timo” el pasado mes de enero.

Tanto en venta como streamings hay que destacar el repunte de Harry Styles después de que su gira pasase por Madrid y Barcelona. En streaming ‘Harry Styles’ sube del 59 al 28 tras haber sido top 2; en ventas re-entra al número 49 tras haber sido top 1.