Zayn presenta ‘Let Me’, superproducción feminista con José Padhilha, director de ‘Narcos’

Tras arrasar el año pasado con su single con Taylor Swift, y ojo, porque ningún single de ‘reputation‘ llegaba ni remotamente a los 700 millones de streamings que roza la notable ‘I Don’t Wanna Live Forever‘ en Spotify, este ha de ser el año de Zayn, el One Direction más díscolo.

Su nuevo single recibe el nombre de ‘Let Me’ y continúa la senda de R&B sexy con falsete que ya conocimos en la mencionada canción de ‘50 sombras más oscuras‘, aquí con un enorme protagonismo de la guitarra acústica. La amabilísima composición, co-producida por MakeYouKnowLove (‘Pillowtalk’, ‘She’, etcétera), se estrena junto a un vídeo dirigido por Jose Padilha (‘Narcos‘, el ‘Robocop’ de 2014), toda una superproducción con solo de artes marciales.

Zayn, con un reloj carísimo puesto, pretende emular precisamente las películas de mafias y violencia en rescate de su chica, si bien hay “plot twist” final, acorde a los tiempos feministas que corren. La modelo protagonista esconde cierto parecido con su ex Gigi Hadid, como apuntan varios tuiteros.

No hay noticia concreta sobre el segundo disco de estudio de Zayn, que ha de suceder a ‘Mind of Mine‘. Se desconoce, por tanto, a ciencia cierta, si incluirá singles ya conocidos como ‘Still Got Time’ con PartyNextDoor o ‘Dusk Till Dawn’, con Sia, cuyo vídeo ya era un thriller policial.