Cycle / Electrik

La única forma imaginable de afrontar un cuarto disco de Cycle me parece la que tiene como cometido –como indica el propio “canción por canción” remitido a los medios por su sello Subterfuge– hacernos “subir al infierno”, recordarnos al “horizonte del amanecer”, representar una “lisergia noventera” o servir de fondo para “apatrullar Madrid (sic), a las 6 de la mañana con las Ray-Ban puestas”. Tras la buena aceptación de ‘Dance All Over‘, especialmente del single ‘Saturday Girl’, la misión parecía fácil. Uno se imagina al grupo buscando un tema que sea un tiro tan directo como ‘Mother & Shape’ –de bajo apabullante y con la colaboración de Guille Mostaza–, otro que sepa mantener la tensión como ‘Number 6’, otro que se crezca al final como ‘The Pyre’, otro que resulte más pop y cristalino como ‘Dragons & Eagles’, otro que presente la novedad de estar medio cantado en español como ‘100 vidas’, un instrumental que no lo es con el espíritu de las bandas sonoras macarras de los 90, como ‘Revolution’, y así hasta completar 12 canciones. Cycle aseguran que ‘Electrik’ tiene la novedad de presentar más guitarras eléctricas, y de hecho contarán con un segundo guitarrista en vivo, pero su sonido sigue siendo 200% Cycle. Y no todo es tan piloto automático como parece. ‘Bro’ es una canción escrita un día después del funeral del hermano de David Kano y para ella han contado con Floren de Los Planetas, quien sabe mucho de emociones fuertes, mientras Luis de León Benavente se asoma por el single más eficiente, ‘Wicked’. Puede parecer fácil pero quizá no lo sea tanto: es buena señal que la versión de ‘Run With You’ de Midnight no esté entre lo mejor del álbum y parece seguro que sus fans saldrán de sus conciertos convencidos de que las nuevas “no están nada mal”. Cycle actúan este sábado 14 de abril en RazzClubs, Barcelona, y el 4 de mayo en Ochoymedio, Madrid. Más fechas, en su web.

Calificación: 6/10

Lo mejor: ‘Number 6’, ‘Wicked’, ‘Dragons and Eagles’, ‘Mother and Shape’

Te gustará si tus grupos favoritos siguen siendo Primal Scream, Depeche Mode y New Order

Escúchalo: Spotify